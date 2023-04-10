Малоизвестные факты о полете в космос Юрия Гагарина

Книга «Первый человек в космосе. Как это было», вышедшая в издательстве «Комсомольская правда», рассчитана на читателей, которым интересно открывать для себя новое в, казалось бы, изученных от а до я событиях.

Космической темой в «Комсомолке» всегда занимались лучшие силы - Владимир Губарев, Леонид Репин, Ярослав Голованов, Александр Милкус. Все они ездили на космодром, были лично знакомы с космонавтами, их близкими, друзьями. К ним попадали сведения из первых рук, они своими глазами видели больше, чем все остальные. В книгу как раз и вошли малоизвестные факты, истории, рассказанные очевидцами, без преувеличения, великих событий.

Пять фактов, о которых вы, возможно, не знали

1. В 1951-м Гагарин с отличием окончил Люберецкое ремесленное училище по специальности «формовщик-литейщик». Юрий был отличным спортсменом и неплохо играл в баскетбол и волейбол. Его уважали за скорость и необыкновенную реакцию. Он, паренек не слишком высокого роста, умудрялся немыслимым образом обойти «крупнокалиберных» противников и забросить мяч.

- Чертенок из табакерки, Юрок, да и только, - сокрушались соперники.

Кстати, среди игроков были такие, которые не знали, что зовут спортсмена Юрий. Некоторые считали, что это прозвище, данное за юркость.

2. Свое знаменитое приветствие «Поехали!», сказанное на пороге полета, космонавт позаимствовал у летчика-испытателя Марка Галлая. Марк Лазаревич занимался с Юрием Гагариным на тренажерах и перед тем, как нажать на них кнопку «Пуск», произносил одну и ту же фразу:

- К полету готов? Ну, тогда - поехали!

В 1961-м «Поехали!» из уст первого космонавта услышала вся планета!

3. Приземляясь после полета, Юрий Алексеевич боялся, что упадет в Волгу. К счастью, этого не произошло. Точку приземления космонавта сразу же засекретили. Да и монумент в честь первого полета в космос установили в другом месте. Напрашивается вопрос: почему так произошло? Все просто, Гагарин несколько отклонился от расчетной траектории и оказался в районе секретного ракетного дивизиона.

4. Конечно, отправляясь на орбиту, Гагарин не думал о званиях и вознаграждениях. После полета Гагарина встречали в аэропорту Внуково как героя, с красной дорожкой, проложенной от трапа к трибунам начальства. Через шесть дней Никита Хрущев, Председатель Совета министров СССР, подписал секретное распоряжение. «Признать необходимым подарить от имени Правительства СССР первому летчику-космонавту СССР майору Гагарину Ю. А. и членам его семьи автомашину «Волга», жилой дом, мебель и экипировку, согласно приложению. Отнести связанные с этим расходы за счет резервного фонда Совета министров СССР».

«Обязать Министерство обороны СССР выделить майору Гагарину Ю. А. четырехкомнатную квартиру по месту службы».

5. В марте 1968 года редакция издательства «Молодая гвардия» встречала дорогого гостя - Юрия Гагарина. Он должен был поставить подпись, разрешающую печатать его книгу «Психология и космос».

В редакции накрыли богатый стол, но Юрий Алексеевич отверг притязания «обмыть»: «Мне нельзя. У меня полет!» Запивали акт подписания чаем, хрустя печеньем.

Но книгу у первого космонавта не сразу взяли в печать. За три года до этого Гагарин со своим другом ученым-медиком Владимиром Лебедевым принесли рукопись. Редактор почитал ее и… «завернул». Попросил переделать, сделать менее научной, чтобы суть изложенного была понятна не только людям с высшим техническим образованием. Объявляя такое Гагарину, редактор внутренне сжался. А тот… поблагодарил за мужскую откровенность и вновь принялся за работу со своим другом. Через год книга была готова. Вот только, как ее раскупали в магазинах, Юрий Алексеевич уже не увидел…