Жена 90-летнего Бедроса Киркорова прокомментировала развод с ним из-за любовницы

Филипп Киркоров с отцом Бедросом и детьми Аллой-Викторией и Мартином. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Новость о том, что 90-летний отец поп-короля Бедрос Киркоров разводится со своей женой Людмилой Смирновой стала для многих полной неожиданностью. Супруги прожили в браке 26 лет. Еще большим сюрпризом стала причина развода: якобы музыкант решил расторгнуть брак с женой из-за другой женщины. Эту новость журналистам подтвердил Филипп Киркоров.

«До меня дошли слухи. Пусть разводится, если хочет. Это красивая женщина. Прекрасно, слава тебе, Господи!.. Если рядом есть человек, который о нем заботится, то слава Богу. Мы уважаем личную жизнь друг друга. Молодец, что практически в 91 год живет полноценной жизнью, ни в чем себе не отказывает», - заявил певец в программе «Ты не поверишь!» на НТВ.

Поклонники обсуждают: что происходит в семье артиста? Похоже, это не до конца понимает и супруга Бедроса Филипповича. Людмила Смирнова призналась, что понятия не имеет, что затеял ее супруг.

- Я ничего не знаю. Он со мной не разговаривает! – заявила Смирнова журналистам портала «Абзац».

Бедрос Киркоров с женой Людмилой. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Отец Филиппа много лет был счастлив во втором браке. Когда мать знаменитого певца умерла, Бедрос познакомился с женщиной из Новгородской области - директором совхоза «Трудовик». Людмила Смирнова была младше артиста на 18 лет. Они поженились и счастливо жили в Нижнем Новгороде, пока у Бедроса не родились внуки. Киркоров-старший стал все чаще пропадать в Москве и нянчиться с Аллой-Викторией и Мартином. Тогда они с женой приняли решение разъехаться. Сейчас Бедрос Филиппович живет в большом загородном доме Филиппа. Еще год назад музыкант уверял, что у них с женой прекрасные отношения.

- Мы не развелись, она приезжает ко мне. А я сам из-за внуков все бросил, даже сцену, только ими занимаюсь, - рассказывал Киркоров-старший.

Но теперь, похоже, Бедрос Филиппович твердо решил развестись. И причиной тому – новая любовь. Поговаривают, что папа артиста положил глаз на симпатичную медсестру которая ухаживала за ним, когда он лежал в больнице. Не так давно мэтру сделали очередную операцию. Впрочем, сам Бедрос Филиппович эти слухи опроверг.

«Медсестра эта беременна. Говорили, что от меня. Но я хочу это опровергнуть. Я уже 15 лет не занимаюсь сексом», - заверил Киркоров-старший.

Много лет назад Бедрос и Людмила пережили страшную трагедию – смерть дочери. Артист считает себя косвенно виновным в гибели ребенка и говорит, что не может простить себе этого до сих пор. Его дочь Ксения, младшая сестра Филиппа, умерла 19 лет назад сразу после рождения.

- Мы очень переживали. Очень хотели ребенка. Я видел дочку в инкубаторе. Я, было, хотел сопротивляться, думал назвать дочку именем своей мамы - София. В нашей семье так принято, но мы нарушили эту традицию. Может, нас за это жизнь и наказала, - с трудом сдерживая слезы, рассказал Бедрос Филиппович в интервью Лере Кудрявцевой в программе «Секрет на миллион».

Артист по сей день переживает из-за того, что согласился дать дочери другое имя, тем самым нарушив семейную традицию. Он считает, что судьба таким образом отомстила ему.

О семейной трагедии рассказывал и Филипп Киркоров. В одном из своих последних интервью певец упомянул, что его отец до последнего не хотел рассказывать ему о случившемся.

- Я узнал обо всем, когда девочка уже родилась, и когда легкое не раскрылось. Я тогда очень ругался и кричал на отца. Ситуация была непростой. Люда забеременела после сорока лет, был высокий риск. Ведь можно было привезти ее в Москву, а не рожать в роддоме маленького городка, - сокрушался Филипп.