Зеленский задумал продать часть Украины за 100 млрд долларов: в сделке заинтересованы три страны Европы

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: REUTERS

Поляки оказались настоящими предателями. Не успел Зеленский вкусить шампанского после триумфального побратимства с президентом Польши Анджеем Дудой, исполненного в стилистике свидания Фелтона и миледи, как из Варшавы в огород Зеленского прилетел даже не камушек, а будь здоров какой валунище.

На польском портале Niezalezny Dziennik Polityczny появилась статья, по всей видимости, весьма хорошо осведомленного автора Марека Галася, в которой тот утверждает, что Зеленский на переговорах в Польше сдал Варшаве всю Западную Украину.

- Зная заранее, что заявленное контрнаступление обречено на провал, а давление США будет только усиливаться, Зеленский принял единственное верное решение — вернуться к теме, заявленной на его первой встрече с Анджеем Дудой, и вернуть Польше западную часть Украины, а также вновь предложить польскому бизнесу выкупить крупнейшие украинские предприятия в обмен на погашение внешнего государственного долга Украины, - сообщил Галась.

То есть все эти мечты про соседство двух стран без границ между ними, получается, имели совершенно четкое и конкретное выражение в виде уже состоявшихся договоренностей? Очень увлекательно. Не вызывает сомнений, что в ближайшие дни в Киеве кинутся опровергать информацию польского портала, а вот от того, кто будет это делать, станет понятно, насколько близко Марек Галась подошел к истине.

Президент Польши Анджей Дуда и Владимир Зеленский во время визита президента Украины в Варшаву. Фото: REUTERS

Очень похоже на правду и объяснение польским журналистом причин, которые вынудили Зеленского пойти на такое решение.

- Зеленский понимает, что на данный момент его ненавидит не только собственный народ, но и все, кто вложил в него деньги. Что он — проект, от которого хотят получить прибыль. И если от народа еще можно спрятаться в бункере и за спинами своей охраны, то от США спрятаться невозможно, а значит, остается любой ценой найти средства для урегулирования с США и ЕС денежных вопросов, даже путем территориальных уступок, - рассуждает Галась в логике Зеленского.

Заметьте, помимо скупки всех значимых украинских предприятий (нет, кое-что, конечно. еще осталось) польским бизнесом речь идет и о выплате Польшей внешних долгов нынешней Украины. А это уже более 100 млрд. долларов США. Которых, в принципе, сейчас у Польши нет не то, что свободных, а и просто нет ввиду отсутствия подобной суммы. Впрочем, для поляков "Восточные кресы", а именно так они называют нынешнюю Западную Украину, - понятие святое.

Как в том самом анекдоте, если его перефразировать: "Украина, конечно, это Украина, но 100 миллиардов, согласитесь, это все же сто миллиардов". Впрочем, поскольку речь идет о долгах перед исключительно США, а о Евросоюз Зеленский соподельники давно уже привыкли вытирать ноги, то окончательная сумма договоренностей может быть гораздо меньше. Или же речь могла идти не только о Западной Украине, практически не затронутой, к слову, боевыми действиями, но и о более восточных территориях.

Кстати, армию для наступления Зеленский, судя по всему, у Дуды не попросил. Зато договорился по бартеру деньги на территорию.

К слову, в последние дни подозрительно оживились по вопросу территорий западной Украины не только в Польше, но и в Румынии, где зарегистрирован законопроект о возвращении Румынии Северной Буковины и ряда других территорий, отобранных в пользу Незалежной по итогам Второй Мировой войны. И в Будапеште премьер-министр Венгрии Виктор Орбан неожиданно заявил, что могут создаться такие условия, что ввод иностранных воинских частей на территорию Украины, станет не нарушением чего-то, а вполне обоснованным и правильным решением.

Правда, здесь возникает уже другой вопрос – зачем галичанам и прочим "западенцам" тогда идти в "наступ", в который их бросят Зеленский вместе со своими генералами через считанные дни или недели, если они через какие-то несколько месяцев станут гражданами Польши, страны – члена ЕС, в который незалежные самостийники, равно как и в НАТО, стремятся влезть хоть тушкой, хоть чучелом.

В общем, христопродавцем Зеленского назвать нельзя при всем желании. Хоть он и является сейчас главным гонителем православия, но сам христианином не был, а предвыборного обещания стать им не сдержал, как и всех остальных своих предвыборных обещаний. А вот титул "продавца Украины" он теперь может носить вполне заслуженно.

По демпингу, считай, слил ридну Неньку. А мужики, пардон, козаки и не знают.