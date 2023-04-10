Отрезали голову и бросили в печь: Ученого РАН обвинили в жестоком убийстве четырех человек, опознав его по фотороботу 20-летней давности

Ученого обвинили в четырех убийствах

Тихий ученый-гидролог, отец троих детей, победитель муниципального конкурса «Семья года», научный специалист Института биологии внутренних вод РАН. Может ли такой человек оказаться жестоким серийным убийцей, на счету которого четыре трупа, да еще и с расчленением?

49-летнего Александра Цветкова задержали в феврале этого года. Гидролога сняли прямо с самолета в Москве, заковали в наручники и отвезли в отделение на допрос. Для всего научного сообщества эта новость стала громом посреди ясного неба. Ведь, если верить следствию, днем ученый вместе с другими светилами науки изучал реки и каналы нашей необъятной страны, а ночью жестоко расправлялся с беспомощными пенсионерами. «КП» разбиралась в запутанной истории.

«ВСЕГДА БЫЛ У ВСЕХ НА ВИДУ»

Небольшой поселок Борок в Ярославской области. Тихое место, население - около двух тысяч человек, здесь все друг друга знают. Большая часть жителей работает в Институте биологии внутренних вод РАН. Поэтому атмосфера в поселке дружелюбная и интеллигентная. Цветков как говорят местные, всегда был на виду, в любой момент был готов прийти на помощь. И вдруг – серийный убийца.

Ученый изучает реки, написал десятки научных статей

- Саша обычно либо дома, либо в экспедиции, - рассказывает жена Цветкова Марина. –Если он не на работе, то к нему местные бегут толпами. Саша хорошо разбирается в технике, поэтому многим помогает с починкой.

Такого же мнения об ученом придерживаются и в Институте РАН, где он работает с 1996 года. Цветков в последнее время трудится в лаборатории гидрологии и гидрохимии. За время работы Александр подготовил десятки научных публикаций, участвовал в научных конференциях, получал грамоты от местной думы, преподавал детям.

- Его задержание - это шок. Никто в институте не верит в его вину, потому что это просто невозможно, - делится коллега Цветкова Александр Бобров.

«ОТРЕЗАЛИ ГОЛОВУ И БРОСИЛИ В ПЕЧЬ»

Однако следователи другого мнения об ученом. Цветкова взяли в феврале этого года после возвращения из очередной экспедиции прямо на глазах у коллег и руководства института. На допросе перед ним разложили материалы дел 2002-го года. Тогда, в августе, в Москве и Подмосковье за десять дней жестоко убили сразу четырех человек.

Отморозки действовали жестоко и беспощадно. Их первой жертвой 2 августа 2002 года стал житель деревни Городище. Двое сообщников были в гостях у мужчины. Компания выпивала, после чего произошла ссора.

- Это было убийство с особой жестокостью и цинизмом, - вздыхает жена ученого. - Самая первая жертва - это старик. Его сначала четыре часа мучили, затем отрезали голову и засунули в печь, а потом сожгли весь дом.

У ученого трое детей

Следующее убийство произошло в ту же ночь в Москве. Жертвой стала 64-летняя пенсионерка. Женщину жестоко зарезали в своей квартире, после чего из ее дома похитили все ценные вещи.

В первом случае следствие считает мотивом убийства – неприязнь, во втором – корысть.

На двух убийствах сообщники не остановились. Уже через 8 дней они приметили новую жертву - 55-летнюю женщину, которая пыталась сдать комнату на площади трех вокзалов. Дама стояла с табличкой, чем и привлекла внимание убийц. Мужчины разыграли спектакль – хотим снять у вас комнату, после чего поехали к москвичке домой, где жила ее 90-летняя мать.

В итоге саму хозяйку дома зарезали, а пожилую женщину задушили. Улов грабителей был невелик – украшения и несколько тысяч рублей.

«ЭТО ЖЕ НАШ ЧУВАШ!»

К моменту задержания Александра Цветкова в деле был уже другой обвиняемый – полная противоположность ученого – уголовник Андрей Алешин. По словам адвокатов, воровать и грабить Алешин начал еще до 18 лет, имел судимости. По подозрению в четырех убийствах его задержали в 2003 году, он дал признательные показания, но при этом не мог рассказать, как все было. И его отпустили.

Спустя 20 лет Алешина снова задержали и вновь допросили. Тогда он еще раз рассказал, что все четыре убийства он совершил со своим подельником Сашей по прозвищу «Чуваш».

Ученый сейчас находится в СИЗО

В нулевых Алешин с Чувашом бомжевали на площади трех вокзалов, ночевали в вагончиках, промышляли мелкими кражами, украденные деньги тратили на алкоголь. Если верить Алешину, в один момент они сорвались и перешли на убийства.

На того самого Чуваша оперативники составили фоторобот. Штрихи в него вносили как бездомные с вокзала, так и потерпевшие по делу. Позже этот самый портрет, как говорит жена Цветкова, загрузили в базу распознавания лиц, подключенных к умным камерам в Москве. И в аэропорту ученый попал на одну из них, когда улетал в экспедицию через столичный аэропорт.

- Совпадение лица составило 50-60 процентов, - утверждает жена ученого.

НАКОЛКА КАК УЛИКА

Оперативники дождались, когда ученый вернется из экспедиции транзитом через столичный аэропорт. Ученый сначала отрицал вину, но после ночи в ИВС дал признательные показания. Однако позже заявил, что оговорил себя из-за давления со стороны сокамерников. На время расследования его поместили в СИЗО.

- Алешин на всех допросах описывал Чуваша так: наколки в виде перстней на пальцах рук и татуировка в виде кельтского узора на левой руке, - обращает внимание адвокат Давид Афян. – Но у ученого нет никаких татуировок. Я попросил следствие это заметить. После этого мне сказали, что Алешин изменил свои показания, заявив, что все перепутал и наколок у Чуваша не было. Но эти показания он несколько раз давал. Спутать человека, с которым ты убивал, это бред.

Адвокат Александра Цветкова уверяет, что в дни убийства ученый был на работе. 2 августа он готовился к экспедиции, а 10-11 он был с коллегами в другом регионе.

- Саша в те дни (10-11 августа) был со мной вместе в Ивановской и Костромской областях, - вспоминает коллега Цветкова Александр Бобров. –Он никуда не отлучался. А ночью мы спали в одной машине на расстоянии 30 сантиметров друг от друга. И так продолжалось две недели круглые сутки. Он не мог бомжевать в те времена на вокзале, мы с конца мая и по конец октября были в экспедициях. Самое главное – это фотография, сделанная 10 августа 2002 года. Мы были на пароме через Волгу.

Ученый утверждает, что эта фотография сделана в тот день, когда в Москве убивали женщину. Сам он был в экспедиции

Еще больше вопросов у семьи Цветкова вызвал мотив преступлений – корысть.

- Жажда наживы – это что такое? – негодует жена ученого. - У него в тот момент была любимая работа, он получал зарплату в академии, оплату за гранты, за участие в конференциях.

ОФИЦИАЛЬНО

«Ученого опознали»

Расследование уголовного дела продолжается, и пока СК не комментирует его ход, отмечая, что доказательств вины ученого хватает, а фотографии из экспедиции не показатель – они могли быть сделаны и в другие дни.

- Мотивом преступления были как бытовые, личные неприязненные отношения, так и корыстные мотивы. Мужчина задержан в связи с тем, что он опознан как очевидцами совершения преступления, так и его соучастником, - объясняли ранее в следствии.

Точку в этом деле поставит суд. Гидрологу грозит вплоть до пожизненного лишения свободы.

«Комсомольская правда» продолжит следить за развитием истории.