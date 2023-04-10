Байден заявил, что готов снова баллотироваться в президенты: к тому моменту старику будет 81 год

Президент США Джо Байден. Фото: REUTERS

Вчера католики и протестанты в Америке отметили Пасху. А сегодня в Белом доме прошла церемония катания пасхальных яиц, которую там ежегодно устраивают для нескольких десятков специально приглашенных детей. В этом действе традиционно принимает участие президент США. Корреспондент телеканала NBC News невинно поинтересовался у Джозефа Байдена, сколько еще таких церемоний тот намерен провести в своей резиденции.

- Я планирую как минимум три-четыре... Может, пять. Может, шесть, чем черт не шутит, - ответил Байден.

Журналист сразу смекнул, что это может значить, и спросил напрямую, собирается ли лидер нации избираться на второй срок в следующем году. Президент слегка смутился, но признался: «Я планирую баллотироваться, но мы пока не готовы объявить об этом этом».

Если со здоровьем у старины Джо все будет более-менее нормально, то в выборах 2024 года он примет участие 81-летним стариком. А вот как дело пойдет дальше, не знает никто. В любом случае говорить о шести пасхальных церемониях - перебор. Это уже на третий срок тянет. Впрочем, в последнее время Байден заговаривается все чаще.

Но почему, раскрывая свои планы на президентство, он не сообщает об этом официально?

- Байдену сейчас не выгодно публично объявлять о своем участии, - прокомментировал новость для KP.RU директор Фонда изучения США им. Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулев. - Во-первых, еще слишком рано для таких заявлений, обычно их делают летом или осенью за год до выборов. Во-вторых, непонятно, что будет с экономикой, чем закончатся дебаты демократов с республиканцами по бюджету на 2024 год. В третьих - в демократической партии пока не определились с выдвижением других кандидатов, имеющих шансы на победу. Возможно, Байден выжидает, когда такой человек появится, чтобы в случае чего поддержать его, отказавшись от собственного выдвижения. Сейчас такими неофициальными признаниями он лишь фиксирует, что вопреки разным слухам твердо держит руку на пульсе страны и готов выполнять эту роль в дальнейшем. Потому что если Байден даст понять, что завершает политическую карьеру и уходит в отставку после первого срока, с ним никто не будет считаться - ни дома, ни в мире.

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