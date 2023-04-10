На сайте Минобороны России покажут «Звериное лицо фашизма»

Польша. 27 января 1945 год. Оставшиеся в живых дети после освобождения немецко-фашистского концентрационного лагеря Освенцим советскими войсками. Фотохроника ТАСС

Раздел на сайте Минобороны России «Звериное лицо фашизма» открывается 11 апреля не случайно. В этот день в 1945 году произошло интернациональное восстание узников немецкого концлагеря «Бухенвальд». Гигантская сеть подобных концентрационных лагерей была организована гитлеровцами для физического уничтожения целых народов. Из 18 миллионов человек, попавших в фашистские лагеря различного назначения, погибло свыше 11 миллионов.

Архивные материалы из фондов Центрального архива Минобороны России рассказывают, что массовое уничтожения населения в концлагерях не делало исключений для украинцев, поляков, чехов, сербов, французов, итальянцев и представителей других национальностей.

Для массового систематического убийства миллионов людей фашисты привлекали местные националистические бандформирования.

В акте от 26 июля 1944 года говорится о массовом захоронении евреев в местечке Малорита Брестской области, в расстреле которых участвовали петлюровцы. Украинские националисты больше других преуспели в расстрелах евреев и поляков.

«Осенью 1941 года в Малорите было создано еврейское гетто, куда согнали свыше 2500 человек, включая детей. В июне 1942 года сюда с гестаповским отрядом «Нюрнберг» прибыл начальник всех местных карательных подразделений. «Этой гестаповской команде была придана в помощь группа украинских националистов (...)», – говорится в акте.

В один из июньских дней немецкие и украинские каратели убили всех жителей гетто: «Свои жертвы они ставили перед ямой и очередью из автомата скашивали их. В яму падали и убитые, и раненые. Матери расстреливались с детьми на руках. Многие дети падали в яму живыми. Крики, стоны и плач детей доносились из этой кровавой ямы. Немцы приказывали полицейским добивать в яме живых детей. Стоны раненых раздавались из ямы и тогда, когда немцы зарывали их».

Минобороны России запускает историко-познавательный раздел приуроченный к Международному дню освобождения узников гитлеровских концлагерей.

Такие лагеря смерти находили даже в лесах Карелии. Финны, как и немецкие фашисты, при наступлении Красной Армии старались замести следы собственных преступлений, сжигая тела своих жертв, о чем свидетельствует акт от 13 июля 1944 года: «При размещении батальона в районе концлагеря для военнопленных был обнаружен сожженный при отступлении финскими бандитами дом, в пепле которого найдены обгоревшие человеческие кости». Составители документа приходят к выводу: «Финские захватчики, отступая под ударами наших войск, в бессильной злобе творят кровавые злодеяния на нашей земле, зверски расправляясь с военнопленными КА».

В немецкий концлагерь «Заксенхаузен» часто приезжали высокопоставленные идеологи нацизма: «Лагерь находился под непосредственным руководством гестапо. С целью его инспектирования Гиммлер неоднократно его посещал». Именно он дарил своей любовнице лампы с абажурами из человеческой кожи с наколками, перчатки и стульчики из человеческих костей.

Так, в представленной в разделе статье «Лагерь “Равенсбрюк” – второй “Майданек”» от 18 мая 1945 года наглядно демонстрируется «эволюция» фашистской техники и методики истребления людей: «До 1944 года массовое уничтожение заключенных производилось путем расстрелов, отравления ядами и внедрения гнойных бактерий (…). В первую очередь уничтожались истощенные, старики, дети и лица, потерявшие трудоспособность (…). С ноября 1944 года массовое уничтожение заключенных лагеря “Равенсбрюк” и больших групп людей из других лагерей (особенно из лагеря «Аушвиц» шло путем отравления в газокамере. По отдельным показаниям заключенных, количество умерщвленных в “Равенсбрюке” достигает до 100 тысяч человек».

Как показывают документы, в числе тех 100 тысяч, как и в числе всех 11 миллионов погибших мог оказаться кто угодно – необязательно было быть антифашистом, евреем или советским военнопленным, достаточно просто в чем-то не понравиться нацистским палачам.

При освобождении «Освенцима» Красная Армия потеряла от 200 до 350 бойцов и командиров. Их подвиг, подвиг их товарищей сегодня на Западе пытаются принизить и даже опорочить. В Польше, например, объявили, что «Освенцим» освободили «украинцы» (по названию 1-го Украинского фронта). После опровержения данного тезиса, был выдвинут другой – якобы Красная Армия медлила с освобождением лагеря, из-за чего количество погибших узников выросло на «тысячи человек». Более того, в угоду русофобии и антироссийской истерии представителей России не пригласили на мероприятия по случаю освобождения «Освенцима» и «Бухенвальда».

Ранее ряд краевых судов России признали факт геноцида народов СССР со стороны немецко-фашистских захватчиков в период Великой Отечественной войны. Соответствующие материалы расследований были представлены, в том числе Следственным комитетом России.

«По результатам проведения поисковых мероприятий и изучения архивных материалов следователям удалось воссоздать картину совершения нацистами вермахта жестоких преступлений против мира и человечества. Значимый вклад в восстановление исторической справедливости внесли местные жители, чьи свидетельские показания легли в основу доказательственной базы по уголовному делу о геноциде (ст. 357 УК РФ)», - отметили в СК России.

В Минобороны России подчеркнули, что публикация архивных документов из фондов Центрального архива Минобороны России является продолжением деятельности военного ведомства, направленной на охрану и защиту исторической правды, противодействие фальсификациям истории.