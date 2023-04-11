У «Комсомолки» появился свой леопард

Дальневосточный леопард - это самый редкий из подвидов леопарда и самая редкая из всех больших кошек планеты. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ликуйте, любители животных! Завидуйте, братья-журналисты! У «Комсомольской правды» появился личный леопард! Точнее, леопардесса. Обитает одна из самых редких и прекраснейших на планете кошек в южной части национального парка «Земля леопарда», что в Приморском крае.

Еще совсем недавно наша крестница имела лишь порядковый номер Leo 195F. Отныне красавица носит имя собственное - Толстушка, в честь народного прозвища еженедельного номера «КП», который толще на пару десятков страниц, чем стандартные ежедневки. А «Комсомолка» официально стала хранителем дальневосточного леопарда.

Самочке пять лет, и она находится в самом расцвете сил (прямо как наш еженедельник, который, правда, чуть постарше - осенью этого года «толстушка» отметит 30-летие). Девочка прекрасно сложена и достаточно упитанна: умеет и за себя постоять, и пищу добыть для семьи. Какой такой семьи? А такой - Толстушка в прошлом году впервые стала мамой, принеся двух здоровых котят. Пока детки не ушли в самостоятельное плавание, мать кормила их так, словно они не дети ей, а как минимум внуки (бабушки - хоть человеческие, хоть леопардовые - всегда одинаковы, и для них главное - не дать отпрыскам похудеть). В итоге один из котят даже был признан по результатам народного голосования самым милым обитателем «Земли леопарда» в 2022 году!

Официальный сертификат о том, что «КП» стала хранителем леопарда. На фото - та самая Толстушка.

Что еще стоит сказать о характере Толстушки? То, что она настоящая леди, знающая себе цену и стремящаяся, чтобы об этом узнал весь мир. Пожалуй, как ни один обитатель нацпарка, пятнистая девушка часто попадает в объективы фотоловушек, причем подходит максимально близко: селфи делает, так сказать. Забавно, что остальные обитатели «Земли леопарда» ведут гораздо более скрытный образ жизни.

«Комсомольская правда» будет внимательно следить за дальнейшей судьбой своей Толстушки и подробно рассказывать о ней в рубрике «Окно в природу», которое еженедельно выходит где? Ну естественно, в «толстушке»!