Елена Шанина: «Предлагали роли, которые мне не очень подходят»

Елена Юрьевна – замечательная, глубокая актриса Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На днях актриса Елена Шанина отметила юбилей. Как ни странно, незабываемая первая исполнительница роли Кончиты в «Юноне и Авось», уже почти пять лет не играет на сцене «Ленкома», хотя из родного театра не уходила и по-прежнему состоит в его труппе. Спектакль «Затмение» по мотивам романа Кена Кизи «Над кукушкиным гнездом», в котором она - медсестра Речид, последний раз сыграли 4 с половиной года назад.

Но актриса не бездельничает. Она трудится на стороне: в спектаклях Театра Наций - в «Кабаре» и в «Канарейке». В Центре драматургии и режиссуры - в спектакле «Старый дом». Преподает. Так почему о ней забыли в «Ленком»? Этот вопрос мы задали директору театра Марку Варшаверу.

- Елена Юрьевна – замечательная, глубокая актриса. Вводиться в текущий репертуар, думаю, она не захочет, - говорит Марк Борисович. – Но вопрос её незанятости в спектаклях «Ленкома», конечно, не праздный. Мы ей предлагали и будем предлагать новую работу. Не только на стороне, но и в своем театре Елена Юрьевна должна играть. Она числится в штате. Ежемесячно получает большой оклад как народная артистка. Сейчас она не играет, а вообще «народные» у нас получают повышенную надбавку за выход в спектакле.

Но, наверное, в другом театре можно заработать гораздо больше…

Мы позвонили Елене Юрьевне. Может, директор что-то недоговаривает? Может, в «Ленкоме» ей не дают играть ?

- Нет-нет, никто меня не обижает. Просто так сложилось, - говорит Елена Шанина. - У Марка Анатольевича (Захарова – Ред.) была своя политика. Раньше я играла главные роли в его спектаклях, потом для меня не стало интересной работы. Однажды я к Захарову подошла и как бы в шутку сказала: «Марк Анатольевич, наверное, вам надоело давать мне главные роли?». На что он серьезно ответил: «Вы не можете мне надоесть. Просто сегодня так сложился репертуар»… Значит так надо. Не скажу, что мне совсем ничего нового не предлагали. Но предлагали то, что мне... не очень подходит.

- Возможно, сложно переходить на возрастные роли на сцене, где вы больше 10 лет играли Кончиту в легендарном спектакле «Юнона и Авось»?

- Не надо связывать с Кончитой! Это было 40 лет назад. После Кончиты я сыграла в «Поминальной молитве» и много где ещё. Не ищите подвоха или чьей-то вины. С определенного возраста у артистов становится меньше ролей. Хотя у меня работы хватает, я играю в Театре Наций, в Центре драматургии и режиссуры. Если интересный режиссер предлагает интересную роль, я соглашаюсь. К счастью, сейчас есть возможность работать не только в своем театре. Никто никому не должен.

Недавно в «Ленком» назначили главным режиссером Алексея Франдетти. Мы с ним знакомы, успели уже поработать (Франдетти делал перевод текста в «Кабаре» в Театре Наций – Ред.). Надеюсь, буду участвовать в его ленкомовском спектакле – в хип-хоп-опере «Маяковский».

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