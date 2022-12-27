Впервые в истории важность отношений с Россией вышла в Китае на первое место

Большинство китайских респондентов поставили отношения с Россией на первое по значимости место. Фото: Shutterstock

Китайская газета Global Times провела ежегодный опрос читателей, главной темой которого традиционно стала оценка простых жителей Поднебесной перспектив развития КНР и ее места в системе международных отношений.

Как оказалось, китайцы весьма оптимистичны – более 66% опрошенных заявили, что позитивно смотрят в будущее, даже несмотря на стратегию сдерживания, которую Запад пытается всеми силами осуществить в отношении их страны.

Особое внимание в этом аспекте они уделили китайско-российским отношениям. Подавляющее число респондентов (58,4%) поставили их на первое по значимости место. Для сравнения: хорошие отношения с соседними странами региона Юго-Восточной Азии считает важным куда меньшее число опрошенных – 39,7%. Таким образом, связи с Россией впервые в истории стали самыми важными для китайцев.

Аналитики, ознакомившись с результатами исследования, заявили, что его результаты – следствие безрассудного сдерживания и даже фактической конфронтации, проводимой по отношению к КНР Штатами. Все больше и больше китайцев понимают, что китайско-американские отношения вряд ли вернутся к хотя бы удовлетворительной отметке, и будущее Китая напрямую будет связано с крепкими отношениями с Россией.

Несколько вопросов касались отношения китайцев к США. В этом году ответы респондетов показали, что им не нравятся: администрация Байдена (59,8% опрошенных), американские республиканцы (52,6%) и демократы (51%).

- Провокационный визит [спикера Палаты представителей Конгресса США] Пелоси на Тайвань, вызвал серьезную озабоченность всего китайского народа и нанес огромный удар по китайско-американским отношениям. – прокомментировал результаты опроса зам. директора Центра американских исследований Фуданьского университета Синь Цян. – Есть и другие причины, которые убедили простых людей в том, что китайско-американские отношения вряд ли восстановятся. Такие факторы, как расовая дискриминация, ненависть к американцам азиатского происхождения, необоснованное и безосновательное преследование китайцев в США, усиливают опасения.

Более 70% участников опроса заявили, что имидж США заметно поблек из-за введенных антироссийских санкций и антироссийской пропаганды.

Директор Института международных отношения Университета Жэньминь Ван Ивэй заявил, что «китайцы постепенно осознали, что украинский кризис больше похож на ловушку, расставленную США и НАТО для того, чтобы ослабить Россию».

Также в КНР уверены, что с Россией Запад пытается обходиться несправедливо, и теперь в Китае обеспокоены тем, что гегемония США может спровоцировать введение санкций против любого, кто отказывается подчиняться Вашингтону, и то, что сейчас Штаты делают с Россией, может произойти и с Китаем.

Опрос стал 17-м по счету, он проводился в 16 крупных городах по всему Китаю, включая Пекин, Харбин, Шанхай и Циндао.

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