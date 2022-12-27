Китай открывается для иностранных туристов

Китай впервые с начала пандемии начнет пускать к себе иностранных туристов. Фото: REUTERS

В начале января Китай отменит большую часть ограничений для прибывающих в страну иностранных туристов и граждан, побывавших за рубежом. Нововведения связаны с изменением политики в отношении коронавируса.

С 8 января наступающего года власти КНР начнут смягчать требования к путешественникам, пересекающим границу страны. Например, будет отменен обязательный карантин, а результаты тестирования на COVID-19 можно будет показать перед посадкой в самолет, а не предоставлять в посольство КНР в стране пребывания, как это требовалось ранее.

Изменения связаны с тем, что власти Поднебесной решили проводить новую политику в отношении коронавируса: если раньше все было подчинено правилам «нулевой терпимости» к COVID-19, то теперь в КНР считают, что необходимо адаптироваться к условиям постоянного присутствия коронавируса в повседневной жизни.

Жесткие условия в отношении иностранцев и граждан страны, побывавших за рубежом, действовали практически с самого начала пандемии в 2020 году. В то же время, на данный момент в Китае регистрируется наиболее мощная волна заболеваемости за все три года: лишь за три недели декабря в стране заразились более 250 миллионов человек, т. е. почти пятая часть всего населения страны.

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