РЕН ТВ провел рекордный сезон, несмотря на все трудности 2022 года

РЕН ТВ значительно обновил сетку вещания, предложив зрителям программы собственного производства и рискнув заменить ими популярный закупной кинопоказ. Посмотрим, оправдался ли эксперимент телеканала – «блокбастера»?

РЕКОРДНЫЕ ДОЛИ В ЦЕЛЕВЫХ АУДИТОРИЯХ

Канал получил рекордную долю по смотрению зрителями – мужчинами, которые для канала являются ключевой аудиторией, – 8,84%. Рост по сравнению с относительно спокойными 2020 и 2021 годами составил 5%. В целевой аудитории «все 25-54» также достигнут наивысший показатель - 6,36%.

РЕН ТВ В ТОП-3 ПО НОВОСТНЫМ ПРОГРАММАМ

РЕН ТВ сделал ставку на качественное информационно-аналитическое вещание, отвечая на запрос аудитории. Востребованность этого контента в 2022 значительно выросла. Увеличение объема новостей в сетке вещания и качественная аналитика позволили РЕН ТВ укрепиться в ТОП-3 новостных программ среди всех федеральных каналов со средней долей 7,74%. Абсолютным фаворитом зрителей канала стал утренний новостной выпуск, средняя доля которого составила 10,1% у всех зрителей от 25 до 54 лет, а в мужской аудитории – 15,5%.

Решение об изменении сетки вещания себя оправдало - новостные информационные выпуски вошли в число самых рейтинговых программ канала в сезоне. По будням утренний и дневной выпуски «Новостей» заняли 1-ое место в мужской аудитории. В выходные «Новости» на РЕН ТВ стали абсолютным лидером в мужской аудитории с долей 11,9%, и уверенно заняли позицию №2 среди всех зрителей от 25 до 54 лет.

«ИТОГОВАЯ ПРОГРАММА С ПЕТРОМ МАРЧЕНКО» - В ТОП-3 ИТОГОВЫХ АНАЛИТИЧЕСКИХ ПРОГРАММ

Усиление каналом РЕН ТВ информационно – аналитической составляющей нашло свое отражение в рейтингах итоговой воскресной программы. Программа Петра Марченко вошла в ТОП-3 итоговых новостей на всех каналах как в аудитории «все 25-54», так и в мужской аудитории итоговых аналитических программ. Она стала самой рейтинговой программой РЕН ТВ в выходные среди всех зрителей 25-54 со средней долей 9,4%. В воскресенье, 6 ноября, программа поставила абсолютный рекорд за всю историю канала, получив долю в 13,1%.

ПРОГРАММЫ СОБСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА – ЛИДЕРЫ МУЖСКОЙ АУДИТОРИИ

РЕН ТВ накопил уникальные компетенции в производстве научно-популярного и познавательного контента. Это нашло отражение в рейтингах флагманских программ канала. Премьерные выпуски программ «Как устроен мир» с Тимофеем Баженовым и «Неизвестная история» с Борисом Рыжовым стали №1 и №2 в своих слотах с показателями соответственно 10,2% и 9%.

РЕН ТВ предложил зрителям в утреннем эфире оригинальный микс из самых актуальных новостей, громких происшествий и популярного видео из интернета в программе «С бодрым утром!». Программа попала в актуальный запрос аудитории и получила высокие показатели (10,5%), позволив РЕН ТВ стабильно входить в топ-3 телеканалов в утреннем слоте с большим отрывом от ближайших конкурентов.

Самой значительной корректировке подверглась программа РЕН ТВ в выходные дни. Канал более чем на 15% заместил собственным контентом закупной кинопоказ, при этом не только не потеряв аудиторию, но даже нарастив показатели.

РЕН ТВ В ВЫХОДНЫЕ – РЕКОРДНАЯ ДОЛЯ И №1 В МУЖСКОЙ АУДИТОРИИ

РЕН ТВ в осеннем сезоне перестроил сетку вещания и стал лидером среди всех федеральных каналов в ключевой мужской аудитории, добившись рекордной за три года доли (9,45%). В аудитории всех зрителей от 25 до 54 лет РЕН ТВ повторил свое достижение 2020 года (6,71%).

СУББОТНЯЯ СЕТКА СОБСТВЕННЫХ ПРОГРАММ - №1 В МУЖСКОЙ АУДИТОРИИ

По субботам РЕН ТВ весь эфир с 7 до 18 часов отдал программам собственного производства, частично заместив покупной, в том числе зарубежный контент. Это позволило РЕН ТВ стать №1 в мужской аудитории среди всех федеральных каналов (11,2%) с большим отрывом от ближайших конкурентов.

В число любимых мужских программ вошли премьерные выпуски программ «Минтранс» (13,3%), «Совбез» (12,2%), документальный спецпроект (12%), «Военная тайна» (11%), «Засекреченные списки» (10,5%) и «С бодрым утром!» (9,4%) - все они на протяжении сезона устойчиво выигрывали конкуренцию в своих слотах.

НОВЫЕ ВОСКРЕСНЫЕ ПРОГРАММЫ РЕН ТВ ЗАВОЕВАЛИ АУДИТОРИЮ

В воскресенье программы собственного производства сформировали новую сетку вещания с 7 до 13 часов, потеснив закупной кинопоказ, и быстро завоевали зрительский интерес.

Премьера сезона - потребительская «Самая народная программа» с Романом Ладневым и научно-популярная «Знаете ли Вы, что?» с Алексеем Иванченко стали абсолютными лидерами среди федеральных каналов в своих слотах. Они получили доли более 10% в мужской аудитории и более 7% в целевой аудитории РЕН ТВ (все 25-54).

Новинка 2022 года – самая высокотехнологичная программа РЕН ТВ - «Наука и техника» с Михаилом Борзенковым и «Неизвестная история» с Борисом Рыжовым также вошли в ТОП–3 у зрителей – мужчин с результатами соответственно 8,6% и 8,2%.