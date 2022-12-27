Наш «Новогодний марафон желаний» в «Одноклассниках» посмотрели 1,8 млн зрителей!

Онлайн-лекции «Новогоднего марафона желаний» посмотрели больше 1,8 миллиона человек.

Канун Нового года и Рождества – самые сказочные деньки. Какой суровой не была бы реальность, мы верим, что это особенное, счастливое время. Рубеж, переступив который, можно круто изменить свою жизнь.

Как говорится, были бы желания!

С конца ноября и весь декабрь по пятницам в прямом эфире психологи, коучи и эксперты по мотивации рассказывали подписчикам «Комсомольской правды» в «Одноклассниках», как правильно загадывать желания и двигаться к осуществлению своей мечты.

Всего мы провели пять лекций.

Психолог и педагог Татьяна Бородина объяснила, как правильно формулировать свои желания и отличить, какие же из них – заветные.

Клинический психолог, телеведущий Михаил Хорс рассказал, как правильно подводить итоги года, где прячется «вера в себя» и как успешные люди добиваются исполнения своих желаний.

Психолог Ирина Сороколетова приоткрыла завесу тайн: как может помочь в загадывании желаний ваш знак зодиака, как работает астрология и в каком виде гороскоп может стать инструментом самопознания.

Коуч, эксперт по самореализации Наталья Исайкина рассказала о ритуалах для исполнения желаний, как наше подсознание может блокировать мечты – и есть ли способ взять его в помощники.

Коуч, мотиватор Александр Молчанов объяснил, реально ли начать Новый год с чистого листа и как настроиться на изменения.

Наши спикеры оказались людьми увлеченными, яркими, интересными. Зрители это оценили – каждую онлайн-лекцию просмотрело порядка 370 тысяч посетителей!

Все эти лекции есть в записях – вы можете их посмотреть в этой статье или на страничке «КП» в «Одноклассниках».

Потому что начать загадывать желания никогда не поздно.

Дорогие подписчики, спасибо вам за вашу активность! Мы подсчитали, сколько человек просмотрело онлайн-лекции «Новогоднего марафона желаний» – их больше 1,8 миллиона. Благодарим за интерес. Мы обязательно вернемся к этому проекту перед следующим Новым годом.

Загадывать самые добрые и светлые желания вместе - станет нашей доброй новогодней традицией!