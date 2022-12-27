«Хлопать дверью пока не стоит»: как быть, если остались без 13-й зарплаты

72% россиян в 2022 году не получат дополнительных выплат к Новому году Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Новый год многие ждут, как манны небесной. Ну, во-первых, устали за год и пора бы уже упасть в длинные новогодние каникулы. А во-вторых, перед Новым годом во многих компаниях сотрудникам выплачивают дополнительную - 13-ю зарплату и дают различные премии. Сохранилась ли эта тенденция в нынешнем году?

KP.RU провел на эту тему опрос среди своих подписчиков в соцсетях. В нем приняли участие 10,3 тысячи человек. И вот, какой результат мы получили: лишь 7% опрошенных сказали, что в этом году им выплатят 13-ю зарплату. А 72% опрошенных признались, что в их компаниях никаких дополнительных выплат нет.

- То, что 72% опрошенных сказали, что не получают никаких дополнительных выплат к Новому году, это, конечно, очень много. В прошлые годы гораздо больше людей получали новогодние премии, бонусы и 13-ю зарплату, - рассказала KP.RU карьерный консультант Галина Бобкова. - В то же время, сейчас это абсолютно понятно и закономерно, ведь большинство компаний живут в режиме экономии.

По словам Галины Бобковой, компании не от хорошей жизни перестают выплачивать премии, бонусы и надбавки.

- С одной стороны, работодателям понятно, что если сейчас позволить персоналу уволиться, то потом, когда экономическая ситуация нормализуется, им придется лихорадочно набирать людей и в итоге это выйдет дороже. С другой стороны, у нас сейчас большая скрытая безработица: многие компании, пытаясь удержаться на плаву, переводят людей на сокращенный режим работы и соответственно урезают зарплаты. Поэтому нужно отдать должное тем работодателям, которые пусть и сэкономили на выплате новогодних премий и 13-й зарплаты, но при этом максимально сохранили штат, - замечает Галина Бобкова.

Эксперт советует: тем сотрудникам, которым в этом году не выплатят премии и бонусы, не стоит обижаться на работодателей и увольняться.

- Ситуация на рынке труда сейчас неопределенная, не факт, что, хлопнув дверью на прежней работе, вы найдете работу лучше, - замечает Галина Бобкова.

Опрос

Фото: Дмитрий ОРЛОВ

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