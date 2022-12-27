Почти 2 млн школьников повысили цифровую грамотность на олимпиаде Учи.ру и VK «Безопасный интернет»

В соревновании приняли участие ученики 1–9 классов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В соревновании приняли участие ученики 1–9 классов.

Среди российских регионов в олимпиаде «Безопасный интернет» больше всего участвовали школьники из Московской области, Челябинской области, Кемеровской области, Ставропольского края, Волгоградской области.

Олимпиада проверяла умения учеников 1–9 классов безопасно вести себя в интернете, пользоваться цифровыми сервисами, этично общаться в соцсетях и мессенджерах. Олимпиадные задания помогли школьникам разобраться в том, как использовать интернет для поиска учебной информации, работать с контентом, не нарушая авторских прав, и во многих других вопросах.

Статистика решения олимпиадных заданий показала, что большинство детей (84% и 79%) еще не знают, как придерживаться правил этичного общения в сети и как пользоваться интернетом для подготовки к учебе. При этом 71% и 59% участников отлично справились с решением задач, посвященных борьбе с вирусами и техническими неисправностями компьютера, а также защитой от фишинга и спама.

«Здорово, что большинство учеников отлично справились с олимпиадными заданиями. При этом мы увидели, что навыки кибергигены все-таки стоит улучшить. Чтобы дети могли обезопасить себя в интернете, справиться с кибербуллингом и сохранить аккаунт в любимой онлайн-игре, мы запустили соответствующие разделы на сайте киберзож.рф. Мы надеемся, что в ближайшее время люди всех возрастов смогут осознанно вести себя в интернете, вычислять звонки мошенников, и придумывать надежные пароли», — прокомментировал директор Департамента обеспечения кибербезопасности Минцифры России Владимир Бенгин.

«Повышение уровня цифровой грамотности россиян — один из приоритетов национального проекта "Цифровая экономика". Значительное внимание уделяется не только воспитанию ИТ-специалистов, но и знакомству людей с основами информационной безопасности. Например, в 2022 году стартовала всероссийская программа кибергигиены, которая рассчитана в том числе на молодое поколение. Олимпиада же позволяет школьникам с самого раннего возраста освоить базовые правила безопасного поведения в интернете и смоделировать реальные ситуации, с которыми могут столкнуться в жизни, в частности — научиться распознавать типичные уловки мошенников и защищать свои данные», — отметила генеральный директор АНО «Национальные приоритеты» София Малявина.

«Мы видим, как важно помимо изучения школьных предметов давать детям актуальные знания, которые позволят им чувствовать себя уверенно в быстро меняющемся мире. Запуская онлайн-олимпиаду «Безопасный интернет», мы ставили перед собой цель развивать культуру безопасного поведения школьников в сети. Статистика выполнения заданий показала, что большинство ребят сталкиваются с трудностями при определении опасных сайтов, а также не всегда знают, как соблюдать авторское право при использовании информации. Просвещение детей в таких вопросах остается нашим приоритетом», — отметил генеральный директор Учи.ру Илья Паршин.

«На протяжении последних лет мы в VK развиваем удобные и технологичные сервисы для образования. Мы многое делаем для школьников в профориентации и обучении их цифровым навыкам. Олимпиада "Безопасный интернет" помогла познакомить школьников с ситуациями, с которыми они могут столкнуться онлайн, и понять, как правильно действовать в случае возникновения киберугроз. Мы рады, что инициатива нашла такой отклик у ребят, и в следующем году планируем продолжать знакомить школьников с правилами цифровой безопасности в интересном и доступном для них формате», — комментирует Сергей Марданов, директор по развитию школьных и молодежных проектов VK.

Цель олимпиады — повышение уровня цифровой грамотности школьников. Все задачи онлайн-состязания были приближены к реальной жизни: они отражали ситуации, с которыми может столкнуться каждый ребенок в сети. Интерактивный формат олимпиадных заданий вовлекает детей и повышает эффективность образовательного проекта. Для участия в олимпиаде не требовалось специальных знаний, в начале ряда задач для обучения были даны тематические справочные материалы.