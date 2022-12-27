Путин позвонил девочке из Запорожья, мечту которой исполнил

Президент РФ Владимир Путин позвонил девочке из Запорожской области Саше Титоренко. Фото: Алексей Даничев/POOL/ТАСС

Как известно, каждое желание хорошо его выполнением. 22 декабря Владимир Путин принял участие (уже в пятый раз) в акции «Елка желаний». В Манеже на выставке молодежных проектов президент снял с праздничного дерева три шара с детскими желаниями.

Одно из них было от девочки из Запорожской области Александры Титоренко. Школьница написала, что хочет посетить Крым и дом деда Мороза.

«Девочка вместе с родителями прилетела в Великий Устюг, осмотрела с экскурсией город и встретилась с новогодним волшебником», - рассказали в Кремле.

Сегодня глава страны позвонил Саше, чтобы узнать, как все прошло.

- Как тебе нравится у деда Мороза? Сашенька, маме с папой передавай привет. Пришлешь мне тоже, я знаю, вы там выращиваете огурцы, помидоры... Огурчиков пришлешь? Да, буду ждать тоже от тебя подарков новогодних, ладно? – сказал российский лидер.

На Елке желаний висели шары трех цветов: синие — с желаниями детей военных, зеленые — от маленьких жителей новых регионов России и красные — с желаниями детей с особенностями здоровья.

Второе желание, которое пообещал выполнить Путин, от девочки из Курганской области, мечтающей покататься на оленях и посмотреть на северное сияние.

Третье – от Давида Шмелева из Ставропольского края. 6-летний пацан захотел побывать в Военной академии вооруженных сил.

Всероссийская благотворительная акция "Елка желаний" проходит с 2018 года. Ее цель — подарить ощущение новогоднего волшебства детям и пожилым людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Ежегодно их желания исполняют тысячи неравнодушных людей: и рядовые граждане, и первые лица государства. За все время были исполнены желания более 60 тысяч участников акции, на подарки потрачено около полумиллиарда рублей.