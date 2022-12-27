Спасибо, Запад — у российского автопрома, наконец-то, появилось будущее

В следующем году планируется произвести 50 тысяч автомобилей «Москвич 3», из которых 10 тысяч – электрические. Фото: YURI KOCHETKOV, EPA/ТАСС

На московских улицах стало заметно меньше мерседесов и других дорогих машин. Тенденция распространяется и на другие регионы. Причины этой ситуации - очевидное проявление западных антироссийских санкций. В ноябре нынешнего года объем рынка новых легковых автомобилей в России составил 51,5 тыс. единиц, что на 49% меньше по сравнению с тем же периодом 2021 года.

Но, так ли это плохо, а если и плохо, то кому? Несложные размышления приводят к интересным выводам.

Ограничив приток на российский рынок западных авто, инициаторы санкций широко распахнули его для китайского автопрома, оказав стратегическому противнику, Китаю, неоценимую услугу.

Больше всего по итогам ноября россияне приобрели кроссоверов и внедорожников – и значительная их часть родом из КНР.

13 брендов, 37 моделей и порядка 35 тысяч проданных автомобилей по итогам года. Многократный рост продаж позволяет китайцам интенсивно модернизировать и улучшать свою продукцию, делая ее более конкурентноспособной, к тому же зарабатывая на этом.

Кроме того, вынужденно перенаправляя средства с западных на более дешевые китайские автомобили, россияне невольно экономят огромные средства. В масштабах страны просто грандиозные. А те, что они тратят, кормят теперь не западную, а восточную экономику.

Много лет казавшийся ненужным отечественный автопром просто вынужден теперь восстанавливаться, постепенно становясь вместе с другими оживляющимися отраслями источником укрепления российской экономики.

В декабре стартуют продажи кроссовера «Москвич 3», в следующем году планируется произвести 50 тысяч автомобилей «Москвич 3», из которых 10 тысяч – электрические. Пусть он пока «отверточный», но уже точно не немецкий. Автомобильный завод «Урал» в 2023 году планирует выпустить 13,8 тыс. автомобилей, что на 40% больше по сравнению с уходящим годом. Совет директоров АВТОВАЗа утвердил производственный план компании на 2023 год в 401,6 тыс. автомобилей.

Этого ли добиваются западные политики? Если да, то, спасибо.

Вишенка на торте – премиальные модели автомобилей, которые теперь просто некому продать. В ноябре нынешнего года россияне приобрели всего 25 новых автомобилей сегмента Luxury, что, разумеется, несравнимо с показателями прошлых лет.

На Западе, а тем более в остальном мире эти машины мало кто покупал, не купит и сейчас. По некоторым люксовым брендам Россия была первым покупателем у немецкого и британского автопрома. Одна Москва приобретала мерседесов больше чем несколько небольших европейских стран вместе взятых. В результате «талантливой» санкционной политики пятилитровые «мерины» и «бэхи», стоят никому не нужные либо их производство сократилось.

Очевидно, русофобы уже начинают осознавать, что своей бездарной политикой они серьёзно стимулируют российские судостороение, тяжелое машиностроение, авто - и авиапром, науку и многое другое.

Заодно помогут санкции экономикам и других дружественных нам стран. Иранский автопроизводитель SAIPA начал тестовое производство нового хэтчбека Atlas. Новинка выйдет на местный рынок весной следующего года, а в перспективе ее появление нельзя исключать и в нашей стране. Вьетнамский автопроизводитель VinFast может выйти на российский рынок после 2023 года. Российские дилеры уже начали продажи нового китайского кроссовера Kaiyi X3 Pro, который официально в нашей стране ранее не был представлен, а ввозится по схеме параллельного импорта из ОАЭ.

Да, господа, продолжайте поднимать российскую экономику и экономику столь презираемого вами незападного мира, вам за это еще спасибо скажут.

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