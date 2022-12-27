Сотовые операторы предлагают россиянам перейти на «более выгодные тарифы». Вот, в чем подвох

Увеличение тарифов операторы объясняют ростом затрат Фото: Евгения ГУСЕВА

Мобильные операторы начали предупреждать об изменениях в тарифах в Новом году. О каких именно, понятно — плата, конечно же, не уменьшится, а вовсе наоборот.

Сообщения об изменении условий предоставления услуг на ряде «старых» тарифов с 16 января по 31 марта уже получили клиенты Мегафона. Некоторым из них пришли и СМС с более конкретной информацией — плата повысится в среднем на 50-55 рублей, или где-то примерно на 10%.

А вот такое информационное сообщение висит на официальном сайте Tele2: «Tele2 информирует об изменении параметров ряда услуг и архивных тарифных планов после 30 декабря 2022 года. Подробная информация об изменениях будет направлена в персональном SMS-уведомлении».

Увеличение тарифов операторы объясняют ростом затрат на «сохранение высокого качества связи» - и в том числе на закупку оборудования и его эксплуатацию.

Можно не сомневаться, что те же проблемы — и у других сотовых операторов. А значит, готовиться к подорожанию услуг связи надо всем? И насколько?

-Вернемся немного в прошлое. Весной этого года Минцифры и ФАС приняли решение о том, что операторы могут менять тарифы на уровень инфляции, - напомнил корреспонденту «КП» ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. - Официальная инфляция по итогам 2022 года будет в районе 12%. То есть максимальное повышение тарифов — те самые 12%. У нас пока в среднем операторы на 10-10,5% их меняют, кто-то чуть больше на отдельных тарифах. Это меньше уровня инфляции, они запас оставляют.

По словам аналитика, рост мобильных тарифов вряд ли будет одномоментным, на всех тарифах, по всей стране. Как это обычно и бывает, линейка будет изменяться постепенно — так, чтобы не слишком пугать пользователей.

Многие, например, сейчас получают предложения от своих операторов о переходе на «более выгодный тариф» - с ценой чуть меньше, чем на нынешнем тарифе, но с оптимизированным набором услуг. Скажем, безлимитный интернет остается таковым только для мессенджеров.

Это, кстати, вопрос, который волнует многих — не придется ли в нынешних условиях совсем попрощаться с безлимитным интернетом. А также — в силу тех самых причин, на которые ссылаются операторы, включая возможные проблемы с оборудованием и его обслуживанием, - с привычным качеством связи?

-Безлимиты начали отменять в ноябре-декабре прошлого года. Для новых подключений они закрыты. Если говорить о тех тарифных планах, где они есть, то их постепенно переводят на «пакетный» интернет. Этот процесс продолжится в 2023 году, - прогнозирует Эльдар Муртазин. - Что касается разговоров о деградации качества услуг связи, то в течение ближайшего года этого не будет точно.

Так росла абонентская плата за пакет услуг сотовой связи

(январь к январю предыдущего года, %)

2018 +6,5%

2019 +1%

2020 +2%

2021 +5,4%

2022 +5,1%

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