Пропавший с экранов Нагиев рассказал о планах на дальнейшую жизнь

Дмитрий Нагиев. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Дмитрий Нагиев уже несколько месяцев не появляется на экранах. Шоумен десять лет подряд был бессменным ведущим шоу «Голос» на Первом канале. Сейчас он решил взять бессрочный творческий отпуск. Телеведущий давно не появляется на публике и крайне редко показывается в соцсетях. Артист нечасто откровенничает о личном, но иногда все-таки на него накатывает. Вот и сейчас Дмитрий решил поделиться с подписчиками планами на дальнейшую жизнь.

Нагиев снял видео во время прогулки по зимнему лесу, в котором рассказал, о чем он мечтает. Как выяснилось, желания у шоумена самые простые, но основополагающие.

- Как хочется просто пожить и просто поработать. Жалко, время уходит безвозвратно. Я вас люблю, - признался Дмитрий поклонникам.

Телеведущий вышел на связь с поклонниками из зимнего леса. Фото: соцсети.

Ранее радиоведущая Алла Довлатова рассказала, почему любимец зрителей так внезапно исчез из всех телепрограмм. Она обратила внимание на то, что Дмитрий так и не обозначил четко свою позицию по СВО. В эфире YouTube-шоу «Алёна, блин!» Довлатова сообщила, что Нагиев еще весной решил взять творческую паузу на время проведения спецоперации на Украине. По словам радиоведущей, Нагиев заявил о том, что пока идёт спецоперация, «он не будет участвовать ни в каких развлекательных проектах».

- Вот это его решение. Решение отказаться от денег и работы, - объяснила Довлатова.

После исчезновения Нагиева с экранов многие решили, что шоумен уехал за границу. Но телеведущий резко высказался по этому поводу в соцсетях, заявив, что покидать страну он не собирается.

«Для тех, кто спрашивает, где я, - здесь я. Тем, кто говорит: "Уезжай отсюда", - сам уезжай отсюда. Дима дома», - сообщил тогда Нагиев.

Отказавшись от съемок, Дмитрий, тем не менее, без заработка не остался. Он продолжает сниматься в рекламе и получает за это приличное вознаграждение. Кроме того, Нагиев ведет частные корпоративы. Его гонорар за ведение праздника составляет 3 миллиона рублей. По словам организаторов мероприятий, спрос на Нагиева у богатых заказчиков в этом году есть, но гораздо меньший, чем раньше.

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