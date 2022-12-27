80% россиян ждут успешного завершения спецоперации в 2023 году

Россияне рассказали, чего хотят для своей страны в наступающем году Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Новый год принято поздравлять самых дорогих и близких. И сайт KP.RU предложил своим читателям в соцсетях поздравить Россию и пожелать ей процветания в наступающем году. Мы спросили, чего россияне хотят для своей страны больше всего, и дали возможность выбрать по нескольку пожеланий.

Как оказалось, самым распространенным пожеланием стало успешное завершение спецоперации в 2023 году. Победы и мира России желают 80% опрошенных.

«Мира и процветания желаю моей Родине России в следующем году и на все предстоящие столетия вперед», - говорит участница опроса.

«Я более чем уверена, что СВО успешно завершится в следующем году, наступит мир без нацизма, а западные станы успокоятся и отстанут от нас со своими санкциями», - делится другая.

В остальных пожеланиях мнения россиян разделились. 35% опрошенных загадали на будущий год повышения уровня жизни в России, а еще 25% - экономического взлета.

Каждый пятый россиянин пожелал в будущем году благоустройства малых городов и сел в России, а еще 19% хотели бы, чтобы в стране увеличилась продолжительность жизни населения.

14% опрошенных пожелали России в будущем году окончательно победить коронавирус и грипп. А еще столько же – наладить успешное импортозамещение.

11% мечтают об исчезновении безработицы в новом году, а еще 8% желают России обрести больше верных и надежных иностранных друзей и партнеров.

3% респондентов выбрали вариант «другое» и сказали, что желаю России всего вышеперечисленного, а также добра и счастья всем жителям в наступающем 2023 году.

«Всего того, что написано в анкете. А еще желаю здоровья, любви, счастья, исполнения всех желаний нашим россиянам!» - говорит участник опроса.

«Хочется всего и сразу», - соглашается другой.

«Желаю всем поменьше политики и побольше денег», - улыбается третий.

«Желаю, чтобы люди стали добрее друг к другу», - отмечает еще одна респондентка.

Опрос проведен среди подписчиков сайта KP.RU в социальных сетях. Респонденты могли выбрать несколько вариантов ответа. Участие в исследовании приняли 10,7 тысячи человек.

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