Как российские ТВ-каналы договариваются о новогодних фильмах: Эксперт раскрыл секрет

В этом году фильм «Ирония судьбы, или С легким паром!» «переехал» на Первый канал. Объясняем — почему

В этом году главный новогодний фильм 31 декабря покажет Первый канал. Речь о телевизионном фильме Эльдара Рязанова «Ирония судьбы или, С легким паром!» В прошлом году картина шла на телеканале «Россия», который в этот раз вечером 31 декабря поставил в сетку комедию Леонида Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию».

Как телеканалы получают права на показ легендарных картин, имеют ли успех у зрителя ремейки – об этом в интервью KP.RU рассказала основатель и главный редактор журнала «КиноРепортер» Мария Лемешева.

- В этом году «Иронию судьбы» показывают вечером 31 декабря на Первом канале. В прошлом году главный новогодний фильм шел на «России». Как каналы получают это право – они покупают разрешение на показ? Оно действует определенное время? Кому принадлежат сейчас права на фильм?

- Права на этот фильм принадлежат «Мосфильму», который продает права различным телеканалам. Права могут предоставляться как на какой-то срок, так и на определенное количество показов. При этом между Первым и «Россией-1» существует договоренность, согласно которой они ежегодно делят между собой главные советские хиты вроде той же «Иронии судьбы», а также «Кавказской пленницы» и «Иван Васильевич меняет профессию». В этом году они поделили народные комедии таким образом, в следующем году все может быть иначе.

- В новогодние праздники выйдет много советских знаменитых фильмов на Первом и «России». Здесь ситуация с правом показа такая же?

- Если картина не входит в список самых-самых, по которому между каналами существует договоренность, то ее появление на Первом и «России-1» зависит исключительно от того, какой канал первым изъявил желание ее показать. Естественно, одновременно показывать один и тот же фильм или показывать его уже после того, как он появился на другом канале, никому не выгодно.

Основатель и главный редактор «КиноРепортер» Мария Лемешева. Фото — пресс-служба журнала «КиноРепортер»

- Демонстрация известных советских фильмов, видимо, обходится дешевле каких-то громких новинок. А рейтинг дает выше?

- Конечно, покупка прав на фильм, демонстрировавшийся на экранах десятки раз, обходится в десятки раз дешевле, чем на новинку. Тем более если речь идет о премьерном показе! А ведь есть еще и фильмы разряда public domain – то есть ставшие так называемым общественным достоянием. В этот статус по законам РФ переходят ленты старше 70 лет, то есть, например, для показа «Ивана Грозного», снятого Сергеем Эйзенштейном в 1944 году, покупка прав уже не требуется. Что же касается рейтингов, то тут, конечно же, все очень индивидуально и зависит от множества факторов: что за фильм, какой канал, время показа и так далее.

- Будет в праздники идти и «Ирония судьбы. Продолжение». А был ли хоть один удачный ремейк (с финансовой точки зрения, успешности проекта или показа) продолжения наших легендарных картин?

- Вопрос с подвохом! Примеров подобных проектов в принципе не так много, и по большей части они и правда заметно уступают оригиналам. Хотя при всей критике в адрес той же «Иронии судьбы. Продолжение», она собрала 1,2 млрд рублей и 6 лет удерживала звание самого кассового фильма в новейшей истории отечественного проката. Так что вы, по сути, сами ответили на свой вопрос. А есть еще и «Экипаж», снятый «Студией ТРИТЭ Никиты Михалкова» в 2016 году. Это не в полной мере ремейк одноименного хита Александра Митты 1979 года, но преемственность очевидна. Между тем касса фильма составила 1,5 млрд рублей, и он получил лестные оценки и критиков, и простых зрителей.

Какие советские фильмы покажут 31 декабря? Первый канал: «Девчата» (10.50); «Операция «Ы» и другие приключения Шурика» (12.40); «Джентльмены удачи» (14.15); «Бриллиантовая рука» (15.40); «Любовь и голуби» (17.15); «Ирония судьбы, или С легким паром!» (19.15). Телеканал «Россия»: «Карнавальная ночь» (9.45); «Москва слезам не верит» (11.30); «Служебный роман» (14.00); «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» (16.50); «Иван Васильевич меняет профессию» (21.30).

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