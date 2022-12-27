Звезда телешоу «Суперстар» Жан Милимеров: «После эфира мне пишут зрители из Донецка»

Жан Милимеров после полуфинала «Суперстар!» возглавил турнирную таблицу. Фото — НТВ

По итогам последнего выпуска телешоу «Суперстар!» турнирную таблицу возглавил певец Жан Милимеров. Это был полуфинал, а суперфинал проекта на НТВ покажут 1 января в девять вечера. Жан Милимеров за время телешоу стал любимчиком телезрителей. В этом году певец выступал в популярных телепроектах на всех главных каналах: был в жюри проекта Первого канала «Поем на кухне всей страной», делал красивые номера в шоу «Дуэты» на «России», теперь соревнуется на НТВ. Милимеров записал саундтрек к фильму режиссера Григория Константинопольского «Клипмейкеры» - премьера в январе. Мы поговорили с Жаном о том, как такая телеактивность сказалась на его жизни, а также вспомнили какой была предновогодняя пора в шоу-бизнесе в начале века – когда он пел в группе «Премьер-Министр».

- Участие в популярных телешоу часто приносит артисту повышенный интерес и новых поклонников. Особенно это видно по соцсетям. Вижу, что у вас много откликов. Кто вам пишет?

- Получаю очень много сообщений от людей в директ. После каждого нового выпуска передачи люди пишут, делятся эмоциями, впечатлениями. Я благодарен за это проекту «Суперстар». Сейчас вижу повышенный интерес к моему творчеству. Женщины пишут, что смотрят с детьми, с бабушками-дедушками и болеют за меня всей семьей, и у них настроение хорошее после просмотра программы – это бальзам на сердце. Очень много таких отзывов. Всем отвечаю!

- Откуда люди пишут?

- Из самых разных регионов. Периодически пишут в директ люди из Донецка. Рассказывают о тяжелой ситуации у них, и о том, как смотрят программу, любят мои номера, что это помогает им немного отвлечься, получить положительные эмоции, улыбнуться. Пусть на три минуты пока идет музыкальный номер, но они отвлекаются от тревожных мыслей. Для меня это дорогого стоит. Переписываюсь с несколькими семьями из Донецка, благодарю. Сейчас сложное время, и задача артистов – доставить людям мгновения положительных эмоций, дать возможность хоть на несколько минут отвлечься, улыбнуться.

Жан Милимеров после эфиров «Суперстар!» получает больший отклик зрителей. Фото — НТВ

- Вас не только зрители хвалят. Но и жюри. Даже «злой» Соседов. А если ругают, то обижаетесь?

- Были моменты, когда Соседов не был согласен с моей трактовкой песни. Оспаривал, аргументировал. И я воспринимаю это совершенно нормально. У каждого человека свое мнение. Если члену жюри что-то не понравилось, то я уточню что именно и извлеку для себя пользу из этой новой информации. Обращу на это внимание. Никогда нельзя быть прекрасным без остановки. Главное – выходить на сцену и делать свое дело от души и по-честному.

- Предновогодняя пора для артиста - это частные мероприятия, выступления. Заметно уменьшилось их число?

- Сейчас идет проект, и я полностью отдаюсь ему. Хотя, конечно, есть и выступления. В принципе за последние пять лет все сильно изменилось, а сейчас особенно. Раньше мы знали, что в декабре будет по 40 концертов – такого давно уже не существует. Сейчас никто ничего не знает заранее – бывает, что за неделю или за пять дней до мероприятия может появится предложение выступления. Помню времена, когда у нас в офисе была доска и мелом расписывали на месяц вперед концерты. Была стабильность – все договоренности формировались за месяц или за два. Такого сейчас нет – только у топ-артистов. Сейчас не нужно загадывать, живем сегодняшним днем.

- Вы в жюри проекта «Поем на кухне всей страной» отметили – какие песни люди чаще всего поют? Ведь то, что поют за столом – это и есть любимые песни.

- Все зависит от компании – если компания помоложе, то может быть какой-то шлягер времен их молодости. У более зрелых людей чаще звучат народные песни. Многие сейчас поют помимо народных песен и шлягеров, патриотические, военные песни. Этот проект не про то, чтобы попасть в ноты, а про главное - душевность. Вот такие песни чаще и поют люди.

- Еще один признак народности песни – если ее поют в караоке, переделывают в соцсетях. Какие ваши песни чаще люди поют, переделывают?

- Честно признаюсь, что я не любитель ходить по караоке. Знаю, что если брать песни «Премьер-Министра», то поют «Восточную», «Девочку с севера», «Два бриллианта», любят как мы пели с Надеждой Кадышевой «Плачет дождик».

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