По индексу гречки мы стали богаче, а индекс банана нас сделал бедней: как изменилась наша жизнь, если верить разным индикаторам

Мы вспомнили не только самые популярные индексы, но изобрели несколько своих Фото: Shutterstock

Индекс оливье испортился, индекс селедки под шубой встал поперек горла, индекс бигмака вообще ушел из России. Это мы про индикаторы, при помощи которых экономисты и прочие умные люди традиционно подводят итоги года. Предлагая нам по этим показателям судить, в чем наша жизнь стала лучше, а в чем хуже. А мы решили посмотреть на экономическую жизнь под другим углом. И вспомнили не только самые популярные индексы, но изобрели несколько своих - может, чуть менее серьезных, зато показательных.

ИНДЕКС ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕН (+12,35%)

Начнем с официальной статистики. По данным Росстата, на момент написания статьи индекс потребительских цен в России составил 12,35%. То есть именно на этот процент выросли цены за год.

Хотя этот индекс многое говорит о нашей жизни, цены «в общем» - очень абстрактный показатель. Тут вам и картошка со свеклой, и телевизоры с автомобилями, и даже отдых в Юго-Восточной Азии в одном флаконе. Не случайно аналитики постоянно придумывают более конкретные индексы, которые обычным людям интереснее и понятнее. К ним и перейдем.

МЫЛЬНО-РЫЛЬНЫЙ ИНДЕКС (+36%)

Но что это мы все о еде? Как у нас с ценами на санитарно-гигиенические товары? Чтобы это узнать, берем данные Росстата по базовым принадлежностям для гигиены и высчитываем средний рост цен. Вышло 36%.

Мыльно-мыльный индекс

ИНДЕКС ОЛИВЬЕ (+8,5%)

Его тоже посчитал Росстат. Самый традиционный новогодний салат - а точнее, ингредиенты для него - за год вырос в цене в среднем на 8,53%.

Почему рост цен на оливье отстал от официальной инфляции? Тут поблагодарим богатый урожай нынешнего года. В 2021-м к концу года сильно рванули вверх цены на овощи - главные ингредиенты популярного салата.

В этом году такого нет. Более того, овощи и яйца в сравнении с концом прошлого года даже подешевели.

Хотя не обошлось и без ложки дегтя - ее в наш праздничный салат добавили колбаса, маринованные огурцы, зеленый горошек и майонез. Эти продукты подорожали изрядно.

Конкретно Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

ИНДЕКС БИГМАКА (+49,7%)

Этот популярный индекс используется для сравнения покупательской способности разных валют. Бигмак - он и в Африке (Азии, Америке) бигмак, из тех же ингредиентов. Можно использовать как мерило: если где-то бигмак стоит слишком дешево в переводе на доллары, то тамошняя валюта недооценена и в идеальном мире должна бы вырасти. И наоборот.

Но в нынешнем году британский журнал The Economist, который этот индекс обычно публикует, не стал рассчитывать его для России. По понятной причине: McDonald’s нас покинул, и бигмак на 1/6 части суши больше не купишь. Но, в отличие от The Economist, «Комсомолка» нашла способ рассчитать этот индикатор!

В прошлом году, при жизни McDonald’s в России, бигмак у нас стоил 169 рублей. В сети «Вкусно - и точка», ставшей преемницей американской компании, аналог бигмака так пока и не изобрели. Обещают, что он появится в конце зимы - предположительно под названием «Биг Хит». Пока же в новом импортозамещенном меню больше всего похож по составу на бигмак бургер «Двойной Гранд». Булочка с кунжутом, две котлетки, сыр, маринованные огурчики. Не хватает листика салата, и вместо фирменного соуса - банальные кетчуп с горчицей. Цена нынче 253 рубля. Вот и считайте, наш «индекс бигмака» - +49,7%. То есть гамбургер прибавил в цене почти 50%. Будем считать, что это и есть наша плата за импортозамещение.

Эксперты утешают: главные сложности у российских «бургерных», связанные с перестройкой бизнеса на ходу, уже случились в этом году. Так что дальше все дорожать такими темпами уже не будет.

ИНДЕКС БОРЩА БЕЗ МЯСА (-28,4%)

Что это мы о чуждых нам гамбургерах? От них толстеют все, кроме кошельков. И вообще у нас есть свой, придуманный в России «индекс борща». Про «борщевой набор» - необходимые для этого супа овощи - много и часто вспоминали в последнее время. Прошлой зимой они рекордно подорожали (как уже сказано, из-за плохого урожая). Капуста в 2021 году стала чемпионом по росту цен - более чем вдвое! Картофель в 2021-м подорожал на 50% с лишним, морковка - примерно на треть.

Так что в этом году можно радоваться. Цены на «борщевой набор» с небес немного спустились на землю.

Индекс борща

Беда только в том, что в борщ мы привыкли класть и кусочек говядины. А она все дело портит - с начала года подорожала больше, чем на 15%. Спасительный вариант - делать борщ без мяса. А что, недавно аналитики из датского Saxo Bank, знаменитого своими экономическими шок-прогнозами, предсказали появление в мире первой вегетарианской страны. Только название не уточнили. Может, это и будет Россия? При таких-то ценах на говядину… Впрочем, есть еще вариант - заменить говядину свининой. Ее стоимость за год практически не изменилась.

ИНДЕКС С ЯЙЦАМИ (- 5,2%)

Жизнь выглядит куда приятнее, если смотреть на нее через яичную скорлупу. Особенно в этом году. Не знаю, про что вы подумали, но индекс яйца в нынешнем году - один из самых оптимистичных. Но мы решили пойти дальше и учесть в одном показателе снижение цен как на яйца, так и на куриное мясо. А заодно мы ответили на главный философский вопрос: что подешевело сильнее - яйцо или курица? Что говорите? Изначально вопрос звучал по-другому? Да какая теперь разница - главное, индекс получился отличный!

Индекс с яйцами

ИНДЕКС БАНАНА (+22,9%)

Это наш любимый индекс, нами же и придуманный несколько лет назад. Зачем? А потому что банан долгое время был самым доступным фруктом. И очень радовал: все дорожает, а бананы дешевеют! Начнешь составлять «индекс морковки» - ужас. А с бананом жизнь вроде бы как почти удалась.

Но этот год необычный. Много лет мучила экспертов вопросом: как это так получается, что заморские бананы у нас оказываются дешевле яблок, которые растут на каждой даче? Ну вот, «ошибка» исправлена, бананы с начала года подорожали более чем на 20%. Все из-за сложностей с логистикой: ведущие мировые транспортные компании отказываются доставлять грузы в РФ, и бананы из далекой Южной Америки приходится везти окольными путями. А яблоки, благодаря появившимся у нас наконец своим промышленным садам, подорожали всего на 1,8%.

Что изменилось в нашей жизни за год, если верить разным индикаторам. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

ГРЕЧНЕВЫЙ ИНДЕКС (-5,4%)

И на закуску - ну конечно, куда ж мы без гречки. Для обычного россиянина это не просто крупа. А своего рода индикатор экономической ситуации. Мол, политики могут сколько угодно рассказывать, как прекрасно нам живется. Но если гречка дорожает - значит, в стране кризис. Хватай мешки, надо закупаться. Помните, что творилось в продуктовых магазинах в конце февраля - начале марта? То-то же.

Если верить этому народному индикатору, страна процветает и благоденствует. Поскольку с начала года крупа подешевела на 5,4%. Правда, объясняется это, как и с овощами, тем, что в прошлом году она существенно подорожала, а в этом году нас порадовал урожай.

Но ведь и правда, на душе как-то становится спокойнее: гречка есть - будем жить. И гречку есть.