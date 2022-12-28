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Экономика28 декабря 2022 3:55

По индексу гречки мы стали богаче, а индекс банана нас сделал бедней: как изменилась наша жизнь, если верить разным индикаторам

Что изменилось в нашей жизни за год, если верить разным шкалам подсчета - от серьезных до самых необычных
Елена АРАКЕЛЯН
Елена АРАКЕЛЯН
Мы вспомнили не только самые популярные индексы, но изобрели несколько своих

Мы вспомнили не только самые популярные индексы, но изобрели несколько своих

Фото: Shutterstock

Индекс оливье испортился, индекс селедки под шубой встал поперек горла, индекс бигмака вообще ушел из России. Это мы про индикаторы, при помощи которых экономисты и прочие умные люди традиционно подводят итоги года. Предлагая нам по этим показателям судить, в чем наша жизнь стала лучше, а в чем хуже. А мы решили посмотреть на экономическую жизнь под другим углом. И вспомнили не только самые популярные индексы, но изобрели несколько своих - может, чуть менее серьезных, зато показательных.

ИНДЕКС ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕН (+12,35%)

Начнем с официальной статистики. По данным Росстата, на момент написания статьи индекс потребительских цен в России составил 12,35%. То есть именно на этот процент выросли цены за год.

Хотя этот индекс многое говорит о нашей жизни, цены «в общем» - очень абстрактный показатель. Тут вам и картошка со свеклой, и телевизоры с автомобилями, и даже отдых в Юго-Восточной Азии в одном флаконе. Не случайно аналитики постоянно придумывают более конкретные индексы, которые обычным людям интереснее и понятнее. К ним и перейдем.

МЫЛЬНО-РЫЛЬНЫЙ ИНДЕКС (+36%)

Но что это мы все о еде? Как у нас с ценами на санитарно-гигиенические товары? Чтобы это узнать, берем данные Росстата по базовым принадлежностям для гигиены и высчитываем средний рост цен. Вышло 36%.

Мыльно-мыльный индекс

Мыльно-мыльный индекс

ИНДЕКС ОЛИВЬЕ (+8,5%)

Его тоже посчитал Росстат. Самый традиционный новогодний салат - а точнее, ингредиенты для него - за год вырос в цене в среднем на 8,53%.

Почему рост цен на оливье отстал от официальной инфляции? Тут поблагодарим богатый урожай нынешнего года. В 2021-м к концу года сильно рванули вверх цены на овощи - главные ингредиенты популярного салата.

В этом году такого нет. Более того, овощи и яйца в сравнении с концом прошлого года даже подешевели.

Хотя не обошлось и без ложки дегтя - ее в наш праздничный салат добавили колбаса, маринованные огурцы, зеленый горошек и майонез. Эти продукты подорожали изрядно.

Конкретно

Конкретно

Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

ИНДЕКС БИГМАКА (+49,7%)

Этот популярный индекс используется для сравнения покупательской способности разных валют. Бигмак - он и в Африке (Азии, Америке) бигмак, из тех же ингредиентов. Можно использовать как мерило: если где-то бигмак стоит слишком дешево в переводе на доллары, то тамошняя валюта недооценена и в идеальном мире должна бы вырасти. И наоборот.

Но в нынешнем году британский журнал The Economist, который этот индекс обычно публикует, не стал рассчитывать его для России. По понятной причине: McDonald’s нас покинул, и бигмак на 1/6 части суши больше не купишь. Но, в отличие от The Economist, «Комсомолка» нашла способ рассчитать этот индикатор!

В прошлом году, при жизни McDonald’s в России, бигмак у нас стоил 169 рублей. В сети «Вкусно - и точка», ставшей преемницей американской компании, аналог бигмака так пока и не изобрели. Обещают, что он появится в конце зимы - предположительно под названием «Биг Хит». Пока же в новом импортозамещенном меню больше всего похож по составу на бигмак бургер «Двойной Гранд». Булочка с кунжутом, две котлетки, сыр, маринованные огурчики. Не хватает листика салата, и вместо фирменного соуса - банальные кетчуп с горчицей. Цена нынче 253 рубля. Вот и считайте, наш «индекс бигмака» - +49,7%. То есть гамбургер прибавил в цене почти 50%. Будем считать, что это и есть наша плата за импортозамещение.

Эксперты утешают: главные сложности у российских «бургерных», связанные с перестройкой бизнеса на ходу, уже случились в этом году. Так что дальше все дорожать такими темпами уже не будет.

ИНДЕКС БОРЩА БЕЗ МЯСА (-28,4%)

Что это мы о чуждых нам гамбургерах? От них толстеют все, кроме кошельков. И вообще у нас есть свой, придуманный в России «индекс борща». Про «борщевой набор» - необходимые для этого супа овощи - много и часто вспоминали в последнее время. Прошлой зимой они рекордно подорожали (как уже сказано, из-за плохого урожая). Капуста в 2021 году стала чемпионом по росту цен - более чем вдвое! Картофель в 2021-м подорожал на 50% с лишним, морковка - примерно на треть.

Так что в этом году можно радоваться. Цены на «борщевой набор» с небес немного спустились на землю.

Индекс борща

Индекс борща

Беда только в том, что в борщ мы привыкли класть и кусочек говядины. А она все дело портит - с начала года подорожала больше, чем на 15%. Спасительный вариант - делать борщ без мяса. А что, недавно аналитики из датского Saxo Bank, знаменитого своими экономическими шок-прогнозами, предсказали появление в мире первой вегетарианской страны. Только название не уточнили. Может, это и будет Россия? При таких-то ценах на говядину… Впрочем, есть еще вариант - заменить говядину свининой. Ее стоимость за год практически не изменилась.

ИНДЕКС С ЯЙЦАМИ (- 5,2%)

Жизнь выглядит куда приятнее, если смотреть на нее через яичную скорлупу. Особенно в этом году. Не знаю, про что вы подумали, но индекс яйца в нынешнем году - один из самых оптимистичных. Но мы решили пойти дальше и учесть в одном показателе снижение цен как на яйца, так и на куриное мясо. А заодно мы ответили на главный философский вопрос: что подешевело сильнее - яйцо или курица? Что говорите? Изначально вопрос звучал по-другому? Да какая теперь разница - главное, индекс получился отличный!

Индекс с яйцами

Индекс с яйцами

ИНДЕКС БАНАНА (+22,9%)

Это наш любимый индекс, нами же и придуманный несколько лет назад. Зачем? А потому что банан долгое время был самым доступным фруктом. И очень радовал: все дорожает, а бананы дешевеют! Начнешь составлять «индекс морковки» - ужас. А с бананом жизнь вроде бы как почти удалась.

Но этот год необычный. Много лет мучила экспертов вопросом: как это так получается, что заморские бананы у нас оказываются дешевле яблок, которые растут на каждой даче? Ну вот, «ошибка» исправлена, бананы с начала года подорожали более чем на 20%. Все из-за сложностей с логистикой: ведущие мировые транспортные компании отказываются доставлять грузы в РФ, и бананы из далекой Южной Америки приходится везти окольными путями. А яблоки, благодаря появившимся у нас наконец своим промышленным садам, подорожали всего на 1,8%.

Что изменилось в нашей жизни за год, если верить разным индикаторам.

Что изменилось в нашей жизни за год, если верить разным индикаторам.

Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

ГРЕЧНЕВЫЙ ИНДЕКС (-5,4%)

И на закуску - ну конечно, куда ж мы без гречки. Для обычного россиянина это не просто крупа. А своего рода индикатор экономической ситуации. Мол, политики могут сколько угодно рассказывать, как прекрасно нам живется. Но если гречка дорожает - значит, в стране кризис. Хватай мешки, надо закупаться. Помните, что творилось в продуктовых магазинах в конце февраля - начале марта? То-то же.

Если верить этому народному индикатору, страна процветает и благоденствует. Поскольку с начала года крупа подешевела на 5,4%. Правда, объясняется это, как и с овощами, тем, что в прошлом году она существенно подорожала, а в этом году нас порадовал урожай.

Но ведь и правда, на душе как-то становится спокойнее: гречка есть - будем жить. И гречку есть.

Экономика: НЭП