Страна великих свершений или трагический эксперимент: Чем был СССР на самом деле

Ровно 100 лет назад был создан Советский Союз. Фото: Paul Zinken/picture alliance/Getty Images

СССР мы знаем как одну из величайших держав своего времени. Но не прошло и 70 лет, как страна, по которой до сих пор ностальгируют миллионы, которая стала символом стабильности и могущества, схлопнулась. Так же быстро, как и родилась.

Так чем же был СССР? Великим и трагическим экспериментом, перечеркнувшим Российскую империю, или светлым будущим, в котором мы жили, но так его и не поняли, потому что до него не доросли? Об этом мы поговорили с историком Павлом Пряниковым и автором книги «Тайный код СССР» Александром Мясниковым.

ЗАМАНИВАЛИ ПРАВОМ ВЫХОДА

- В том, что Советский Союз в итоге развалился, многие винят его основателей - Ленина и Сталина… Они прописали право каждой республики на выход из СССР по собственному желанию. Чем республики в 1991 году и воспользовались. Так почему 100 лет назад пошли на такие условия создания Союза? Разве не понимали, что это мина?

Пряников: Погрузите себя на минуту в то время. 1922 год, страна уже потеряла Финляндию, Прибалтику, Польшу, половину Молдавии. Россия была настолько слаба, что даже вынуждена была эстонцам и латышам отдать часть своих территорий (Изборск) и заплатить репарации (несколько тонн золота). Все в разрухе. Во главе государства люди, которые никогда не были управленцами. Первая мировая, затем революция и Гражданская война смыли тонкую управленческую пленку в 2 процента людей.

- И тогда оставшиеся республики решили заманить в общий Союз таким вот «пряником»?

Пряников: Конечно. Им надо было объединить их хоть на каких-то условиях - не понравится, сможете выйти. Тогда было важно просто создать единый экономический и политический организм. Потому что некоторые из республик были стратегически важны: без Украины Россия бы не выдержала - это основная житница плюс уголь, сталь. Исходили из бедности и безысходности. Шли на огромные уступки.

ВЫБРАЛИ АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ ВАРИАНТ

- Кто был инициатором создания Союза в таком виде? Сталин и Ленин понимали, что национальные республики - это плохо?

Мясников: У Ленина был один взгляд на то, как должно быть устроено новое государство, у Сталина - другой. По Ленину это должно было быть ССРЕиА - Союз Советских Республик Европы и Азии. Именно эту конструкцию поддерживал и Лев Троцкий. Она отвечала целям Коминтерна, то есть будущей мировой революции. Альтернативный вариант предлагал Сталин: все республики должны были войти в состав России как автономные. Без права выхода. То есть СССР получился как компромиссный вариант между ССРЕиА и РСФСР.

Пряников: Ленин был максималистом, он верил, что мы будем и дальше расширяться, что появится «Республика Земшара» (Земного шара. - Ред.). А Сталин разруливал тактические задачи. В конце 30-х годов он признавался: «Что я такое по сравнению с Лениным? Я букашка». Это его знаменитая застольная речь 7 ноября 1937 года на квартире у Ворошилова.

У Сталина и Ленина было совершенно разное видение нового государства. Остановились на промежуточном варианте. Фото: EAST NEWS

КАВКАЗ ПЫЛАЛ

- Границы союзных республик кто проводил?

Пряников: Формально - Министерство национальностей. То есть Сталин. Но согласование все равно шло через Ленина, через ЦК. Это была сложная задача. Тогда никто не знал, как это сделать. Прочертили примерно там, где находилось этническое большинство. И потом еще несколько раз меняли границы.

- Тогда была Закавказская социалистическая федеративная советская республика. В нее входили Грузия, Армения, Азербайджан и Абхазия.

Мясников: Да. Она была в числе четырех учредителей СССР наряду с Белоруссией, Украиной и РСФСР. Большевики считали, что объединение Закавказья в ЗСФСР необходимо, чтобы предотвратить там националистические выступления. Это же самый беспокойный регион. Одна армяно-азербайджанская война, которая шла с 1918 по 1920 год, чего стоит. Там же и резня была, и этнические чистки.

УКРАИНУ СЛЕПИЛ ЛЕНИН

- Как Украине умудрились отдать всю Новороссию?

Мясников: По решению Ленина. Украинская ССР была провозглашена в 1919 году на съезде в Харькове (столица Донецко-Криворожской республики). Традиционно считается, что она была образована на территории Малороссии. Но на самом деле в нее вошла и бо льшая часть Новороссии - территория от Кишинева до Луганска, то есть все Черноморское побережье и берег Азовского моря.

А как было дело: в январе 1918-го представители украинской Центральной рады подписали сепаратный мирный договор с Германией и Австрией. Началась оккупация Украины. К маю они полностью заняли территорию Донецко-Криворожской советской республики, часть Тавриды и Одесскую народную республику. Но, когда после капитуляции Германии и Австрии в Первой мировой войне территории были освобождены, Ленин категорически запретил возвращать их в состав России. Он настоял на том, чтобы передать их в состав Украины. И вот как только образовалась УССР началось то, что осталось в истории как политика украинизации (коренизации). То есть спешное создание «украинского языка» и его насильственное внедрение.

Кстати, Харьков оставался столицей УССР до 1934 года.

Союза нет уже больше тридцати лет, но до сих пор ностальгия по нему в народе не проходит. Фото: Лев ПОЛИКАШИН/РИА Новости

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ВОПРОС

- Кто рисовал границы внутри РСФСР?

Мясников: На следующий день после того, как мир узнал о создании СССР, Ленин писал в своей записке:

«Интернационализм... должен состоять не только в соблюдении формального равенства наций, но и в таком неравенстве, которое возмещало бы со стороны нации угнетающей, нации большой, то неравенство, которое складывается в жизни фактически».

- Национальный вопрос в результате и развалил СССР?

Мясников: Об этой опасности предупреждал Сталин. Он указывал, что надо покончить с игрой в «национальную независимость», жестко подчинить Москве все республики, а в перспективе вообще их ликвидировать, создав единое унитарное советское государство.

Ленин этот «сталинский план» раскритиковал. Причем очень резко...

- Почему?

Пряников: Ленин действительно боялся великодержавного русского шовинизма. Поэтому от России не только отрезали исконные территории, но она еще и единственная не получила ни свою компартию, ни академию наук, в отличие от других республик.

КАК ЭТО БЫЛО ЧТО ПОЛУЧИЛОСЬНЕ БЫЛО БЫ ВОЙНЫ

- У СССР было огромное количество великих достижений. Если бы его не было, мы бы смогли выиграть Великую Отечественную войну?

Пряников: Если бы его не было, не было бы и войны. Потому что вместо огромной страны были бы 30 - 40 мелких государств. Россию бы растащили на территории, которые были бы сателлитами других держав. Та же Украина, как и Грузия были бы немецкими, как Румыния или Венгрия. Дальний Восток был бы под американцами и японцами. Кавказ был бы протурецкий. Карелия была бы финская. Белоруссия - польская. В общем, не с кем воевать было бы.

- А что от России осталось бы?

Пряников: Великорусское ядро. Как при Иване Грозном - до Волги. А вокруг еще 30 - 40 государств. Средняя Азия ушла бы под английское влияние. Ну и с кем воевать? Захватили бы, не заметив. А Советский Союз создал супергосударство.

Заслугу Ильича в создании Союза не забыли ни на секунду. Его портрет был в каждом кабинете, в каждом учебнике и, конечно, на каждом параде. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

ЗАПАД ПОДТОЛКНУЛ К ВЕЛИЧИЮ

- Индустриализацию, план ГОЭЛРО считают достижением Советского Союза.

Пряников: Тут СССР ничего не придумывал. Все крупные инфраструктурные проекты в мире делались под главенством государства или силами государства. Только оно могло справиться.

- Социальные блага - тоже заслуга советского государства? Школы, поликлиники, восьмичасовой рабочий день…

Пряников: Советский Союз взял немецкую систему, что государство должно проводить жесткую образовательную, здравоохранительную политику, санитарную… Ленин понимал, что заводам нужны образованные работники, армии - образованные, здоровые солдаты.

- А монархисты говорят, что и ГОЭЛРО, и всеобщая грамотность - это все планы Николая Второго, которые большевики просто скопировали.

Пряников: Все надо делать вовремя. Может, планы у царя и были, но он опоздал. В Германии образовательная, здравоохранительная централизация началась в 1870-х годах. В России ее надо было делать в 90-х годах XIX века. Тот же Транссиб - хорошая, правильная идея. Но надо было его делать в 1870-е годы, а не в начале ХХ века. Мы могли бы переселить миллионы крестьян из Центральной России и избежать революции. Царь много чего думал, но все опаздывал на 20 - 30 лет.

- А СССР многое делал первым. Человека в космос отправил. Водородную бомбу изобрел. Может, это все лишь благодаря соперничеству с Западом?

Пряников: Всегда противостояние дает много очков. Но если бы Ленин жил дольше, страна пошла бы скорее всего по потребительскому типу развития. НЭП не свернули бы, сохранили бы много жизней, не было бы таких жутких репрессий. С другой стороны, не было бы и великой индустриализации, крупной промышленности. Россия была бы среднеразвитой страной. И неизвестно, удержала бы в своей орбите окраины.

ЖЕРТВ МОЖНО БЫЛО ИЗБЕЖАТЬ

- Но было у СССР и много минусов. ГУЛАГ, тотальная уравниловка, повальная бедность. И это все вылилось в тоталитаризм и апатию у населения.

Пряников: Это тот самый индустриальный рывок, за который расплачивалось наше государство. Хочешь за 20 лет пробежать тот путь, который надо было бы пройти за 50 - 100 лет постепенных реформ? Будут жертвы.

Есть русская модель управления: она все время колеблется как памятник, от застоя к авральной работе. Вся история страны так построена. Петр I в своих реформах по людским потерям даже превзошел Сталина. Но беда Сталина в том, что это произошло уже на наших глазах.

ЕЩЕ РАЗ СОБРАТЬСЯ ПОЛУЧИТСЯ?

- 1991 год, развал СССР. Но хотя бы славянские сестры - Россия, Украина и Белоруссия искусственно раскололись?

Пряников: Давайте честно: раскол на Россию, Украину и Белоруссию произошел не в 1991 году, а еще в XV - XVI веках, когда одна ветвь русского народа стала Московским царством, а две другие - частью литовско-польского мира. Вот тогда все и было определено. В СССР и даже в позднецарское время пытались сгладить различия, но багаж отдельной жизни на протяжении двух - трех веков сделал свое дело, прежде всего среди элит.

Верхушка Украины имела слишком подчиненное положение у поляков - они и внушили интеллигенции, что они отдельная нация.

- Но зачем тогда Советский Союз сам люто насаждал украинизацию Украины?

Пряников: Надо понимать, что в 1920 - 1930-е годы Западная Украина оказалась в Польше, Чехословакии, Румынии. И большевикам надо было показать оставшимся там людям «образцовую Украину» как пример. «Поляки вас угнетают, не дают говорить по-украински? А вот рядом прекрасная Украина, где для украинцев есть все».

- С Белоруссией так же?

Пряников: Отчасти. Потому что треть Белоруссии тоже оказалась в Польше. Обратите внимание, в других республиках СССР такого агрессивного насаждения национализма не было.

Глас народа. Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

ВСПОМИНАЕМ СТАБИЛЬНОСТЬ

- Так все-таки почему столько людей ностальгируют по СССР?

Мясников: Тогда были понятны правила игры и люди могли планировать свою жизнь. Никто в СССР не знал китайское проклятие: «Чтобы ты жил в эпоху перемен». Одна из заслуг СССР - уверенность в завтрашнем дне. А люди тянутся к стабильности.

Пряников: Это очень важное психологическое ощущение стабильности и защищенности. Когда не надо думать, сможешь ли завтра прокормить семью.

- По каким конкретно годам ностальгируют?

Пряников: Конечно, по эпохе Брежнева. Люди помнят время, в котором жили сами, когда не было больших войн и репрессий - это 60 - 70-е годы, первая половина 80-х. Расцвет Советского Союза. Человек должен понимать, что завтрашний день будет лучше, чем сегодняшний, а тогда такая уверенность была.

ПОСЛЕДНЯЯ УТОПИЯ

- Так чем же был СССР? Грандиозным трагическим экспериментом? Или эпохой великих свершений?

Пряников: Пожалуй, это последняя утопия в мире с добрым началом. Никто - ни Маркс, ни Энгельс, ни тем более Ленин, когда говорили о переходе к социализму, не думали, что будет столько жертв. СССР начался слишком рано. Его посадили на почву очень бедной неграмотной крестьянской страны - в общество, которое тяжело его воспринимало. И многое пошло с самого начала не так. Все пришлось менять по ходу дела, жить экспромтом. От мечты Ленина о всемирной социалистической республики пришлось быстро отказываться. Потом отказались от НЭПа... Да, это был эксперимент. Но великий, завораживающий.