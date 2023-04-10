Ольга Шелест уволилась с работы и переехала с семьей в США

Ольга Шелест уволилась и переехала. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Ольга Шелест вела передачи на ТВ и радио. Последний раз ее видели на телеэкранах год назад в программе «Пятеро на одного» (канал «Россия»), где Шелест была постоянным игроком команды звезд. Также Ольга работала на музыкальных каналах, вела радиопередачу. Много работы у Шелест было как у ведущей заказников и различных мероприятий. После начала СВО Шелест не делала политических заявлений, просто уволилась со всех мест работы и перестала афишировать личную жизнь. Ольга делает нейтральные публикации в соцсетях – не обозначая местопребывания и не рассказывая о жизни семьи, просто зарисовки из жизни.

Как нам удалось узнать от коллег 46-летней Ольги Шелест, она с семьей недавно переехала в США. «Шелест уехала за границу. Язык вся семья знает хорошо, у мужа есть работа», - рассказали KP.RU ее коллеги. Супруг Шелест – продюсер, режиссер Алексей Тишкин.

Ольга с мужем Алексеем, который и раньше часто работал в Нью-Йорке. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Шелест с Тишкиным уже жили в Нью-Йорке: больше 10 лет назад у Алексея там начались выгодные контракты и было много работы – он снимал клипы, проекты. И позже семья бывала наездами в США – когда у Тишкина была там работа. Шелест и Тишкин даже зарегистрировали брак в Нью-Йорке, Ольга рожала детей тоже в Нью-Йорке: в 2013 году – Музу, в 2015 – Айрис. У детей с рождения было двойное гражданство. Последние годы семья жила в Подмосковье. Дочки Шелест посещали в Москве англоязычную школу, дополнительно изучали испанский. Поэтому проблем с языковой адаптацией за границей ни у кого нет, тем более что семья там часто бывала.

Ольга с мужем вместе уже 25 лет (до регистрации брака долго жили вместе) и говорит, что живут без ссор: «Решения мы всегда принимаем вместе. У нас общий бюджет, общий счет в банке. У нас вся жизнь наполовину: паритетное владение квартирой, домом». Обзавелись ли они недвижимостью в Нью-Йорке или арендуют пока не ясно. Но друзья у семьи есть и в Нью-Йорке. На вопросы о том, когда семья вернется на Родину Ольга не отвечает, также как и не комментирует политическую ситуацию. Но публикации в соцсетях делает теперь на английском.