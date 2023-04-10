Освобожденный из украинского плена: «Очень хочу отомстить»

Фото: Министерство обороны РФ

В Москву из плена вернулись еще 106 военнослужащих Минобороны России и добровольцев. Первые кадры возвращения наших воинов на Родину публикует военное ведомство.

«В результате переговорного процесса 10 апреля из украинского плена вернулись 106 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность» - прокомментировали в Минобороны РФ.

На кадрах видео изможденные лица мужчин. Все переодеты в новую форму типа «Горка».

- Выдали новую форму, дали телефон связаться с родителями. Все рады. Я рад, что дома, в своей стране, - благодарит руководство страны прошедший через плен воин.

В глазах усталость, но дух их не сломлен.

«Обязательно вернусь в строй. Очень хочу отомстить за плен. Наше дело правое - враг будет разбит», - обещает другой военнослужащий.

В военном ведомстве отметили, что все освобожденные военные будут доставлены на лечение, им будет оказана медицинская и психологическая помощь. После полной реабилитации они смогут вернуться в свои подразделения.

КСТАТИ

В ООН признали, что ВСУ пытают военнопленных. Глава Управления верховного комиссара ООН по правам человека Фолькер Тюрк в ходе выступления на 52-й сессии Совета ООН по правам человека заявил, что жестокому обращению подвергается половина военных, попавших в плен к украинцам.