«Моя новая баба»: Григорий Лепс наконец-то показал свою девушку

Григорий Лепс. Фото: Иван МАКЕЕВ

Григорий Лепс пару месяцев назад признался, что у него есть молодая и красивая возлюбленная. Певец упомянул, что новая избранница моложе него на 30 лет. Имени своей пассии исполнитель хита «Рюмка водки на столе» тогда не назвал. И долго не торопился представлять свою девушку широкой публике. Но на недавнем открытии нового кафе Тимати и Егора Крида наконец-то показал свою спутницу гостям вечера.

Певец весело проводил время за столиком в компании приятелей. Рядом с ним сидела очаровательная шатенка. Увидев, что на него навели камеру, Лепс приобнял свою соседку. Девушка положила голову ему на плечо, и Григорий решил прояснить ее статус.

«Это моя новая баба. Седьмая по счету. Она не разрешает мне заводить восьмую», - заявил Лепс в прямом эфире в соцсетях Егора Крида.

«Это моя новая баба», - сообщил Григорий. Фото: кадр видео.

Зрители эфира так и не поняли, говорил ли Григорий серьезно, или шутил. Девушка артиста никак не прокомментировала его слова.

Ранее Лепс сообщил журналистам, что его сердце несвободно.

«У меня есть девушка, немножко моложе меня, лет на 30. Очень хорошая женщина, очень красивая женщина. Я ей предан», - недавно поделился 60-летний певец.

Лепсу приписывали романы с телеведущими Яной Кошкиной и Юлией Барановской. Говорят, именно из-за них и распался брак артиста. В конце 2021 года музыкант неожиданно развелся со своей женой Анной Шаплыковой после 20 лет семейной жизни. Анна родила певцу троих детей – дочерей Еву и Николь, а также сына Ивана. От первого брака у исполнителя есть дочь Инга Лепс. Недавно она родила первенца, сделав артиста счастливым дедушкой. Мальчика назвали Константином.

Поклонники были уверены, что бывшие супруги помирятся и снова будут вместе, но этого не случилось. Тем не менее, Лепс и его бывшая жена по-прежнему живут по соседству, на одном загородном участке в Подмосковье. Анна с детьми осталась в их семейном доме, а Григорий переселился в особняк, который он в свое время отдал под продюсерский центр.

Лепс по-прежнему считает свою жену родным человеком и продолжает видеться с ней почти каждый день.

«Мы каждый день видимся и с супругой, и с детьми. Я до сих пор считаю их своей семьей», - рассказывал артист в программе «Ты не поверишь!» на канале НТВ.