Постройневшая Кабаева с обручальным кольцом блеснула в платье российского бренда

Алина Кабаева на закрытии фестиваля "Алина-2023". Фото: соцсети.

В Сочи завершился благотворительный фестиваль художественной гимнастики «Алина-2023», организованный благотворительным фондом Алины Кабаевой. Праздник спорта прошел на базе академии «Небесная грация», основанной олимпийской чемпионкой. В этом году фестиваль проводился в 12 й раз, на него съехались более 350 гимнасток из России, Белоруссии, Казахстана, Китая, Кубы и Узбекистана.

Алина Кабаева с певицей Согдианой. Фото: соцсети.

Алина Кабаева появилась на закрытии фестиваля в очаровательном черном платье. Знаменитая гимнастка нечасто выходит в свет, поэтому каждое ее появление на публике становится событием, а ее наряды пристально изучаются отечественными модницами. Олимпийская чемпионка заметно постройнела, и облегающий наряд эффектно подчеркнул ее тонкую талию. Пользователи соцсетей вычислили, что Кабаева выбрала для закрытия своего фестиваля наряд российской марки Ellyme. В интернет-магазине бренда такое платье продается за 29 900 рублей.

Олимпийская чемпионка выбрала для выхода в свет платье российского бренда. Фото: соцсети.

Образ Алины дополнили эффектные алые туфли-лодочки на высоких каблуках и серьги из речного жемчуга. Ранее гимнастка отдавала предпочтение изящным украшениям из бриллиантов. В этот раз она надела эффектные позолоченные сережки из латуни российского бренда Crystalline Jewellery. Бижутерия этой марки стоит весьма демократично. К примеру, похожие серьги-трансформеры из жемчуга на сайте бренда предлагаются за 12 380 рублей.

Свой образ Алина дополнила серьгами из латуни и речного жемчуга. Фото: соцсети.

Кроме сережек Алина надела еще одно украшение: гости фестиваля заметили обручальное кольцо на безымянном пальце правой руки спортсменки.

Гости фестиваля заметили обручальное кольцо на безымянном пальце спортсменки. Алина показала новый центр художественной гимнастики в Сочи председателю Совета Федерации РФ Валентине Матвиенко. Фото: кадр видео.

Алина с удовольствием фотографировалась с гостями фестиваля, публиковавшими ее фото в соцсетях. Общению с олимпийской чемпионкой были особенно рады девочки-гимнастки. Юные участницы фестиваля не отходили от Кабаевой ни на шаг. Растроганная гимнастка охотно делала селфи с детьми.

Олимпийская чемпионка охотно фотографировалась с юными участницами фестиваля. Фото: соцсети.

На сцене для зрителей фестиваля выступили Пелагея, Согдиана, Дмитрий Колдун и Алишер Каримов. В числе звездных гостей в Сочи приехали гимнастки Яна Батыршина, Дина и Арина Аверины, Евгения Канаева, а также председатель Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентина Матвиенко.