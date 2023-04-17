Дом по цене квартиры: где в Подмосковье продается самое дешевое загородное жилье

Фото: Shutterstock

Интерес к загородной недвижимости у россиян стал расти во время пандемии. Спрос на дома поближе к природе сохраняется до сих пор, а в преддверии дачного сезона — совершает традиционный скачок. Эксперты сервиса недвижимости Домклик от Сбера проанализировали объявления о продаже и выяснили, сколько стоят загородные дома в Московской области, а заодно рассказали, что будет с ценами в этом году.

ГДЕ-ТО ЗА ГОРОДОМ

Хорошая новость: доступные предложения можно найти абсолютно на всех направлениях…. Но только если искать дом на расстоянии ста и более километров от Москвы, на границе с соседними областями. По данным сервиса Домклик, наиболее бюджетные варианты сосредоточены в Егорьевске, Серебряных прудах и Орехово-Зуево. Дома здесь можно купить по цене недорогой квартиры в столице — в среднем за 5 – 6 миллионов рублей. Это связано с их удалённостью от Москвы. К примеру, до Егорьевска на машине ехать придется 4 часа. Да и по инфраструктуре такие варианты уступают домам из ближнего Подмосковья.

Хотите жить ближе к столице и иметь под рукой больше удобств? Такая возможность есть, но придется раскошелиться. По данным Домклик на март 2023 года, дороже всего обойдутся дома к западу от Москвы. В Одинцово можно купить дом за 41 млн рублей, в Истре и Красногорске — за 33 и 36 млн рублей соответственно.

Второе дорогостоящее направление — северное: в Мытищах, Королёве, Долгопрудном и Химках средняя стоимость домов составляет 18 – 21 млн рублей. Также дешёвыми нельзя назвать дома на юго-западе области, в районах, граничащих с МКАД. Здесь в лидерах Люберцы с ценниками в районе 20 млн рублей и Котельники — 19 млн.

Ну а покупатель, как всегда, выбирает золотую середину. По данным экспертов Домклик, в Московской области самыми привлекательными для покупки дач и домов стали подмосковные города Раменское, Домодедово, Дмитров, Истра и Воскресенск. На них пришлось больше всего просмотров потенциальных покупателей загородного жилья. Средний бюджет покупки дома площадью около 180 кв. м. сейчас составляет 11 – 15 млн рублей.

В любом случае выбрать подходящий для себя вариант сейчас несложно. Тот же Домклик улучшил возможности поиска загородной недвижимости. Теперь пользователям доступны карточки коттеджных посёлков: в них есть главные характеристики — локации, фотографии, видео, объявления о продаже, панорамы и генплан, а также отзывы жильцов.

Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

ЗАГОРОДНЫЙ КВАДРАТ ДОРОЖАЕТ

Если стоимость загородных домов в Подмосковье вас впечатлила, знайте: это еще не предел. По прогнозам аналитиков Домклик, жилье за городом медленно, но верно растет в цене. Дорожает как премиум-класс, так и недвижимость в городах, которые находятся дальше от Москвы, — Домодедово, Солнечногорск, Дмитров, Чехов, Воскресенск. Там наблюдается плавное увеличение стоимости на 7 – 14% за год. И число объявлений растёт, а значит, продавцы уверены, что спрос на их дома будет. Ведь даже если у покупателей не хватит собственных средств, они всегда могут взять ипотеку, в том числе льготную — некоторые программы распространяются и на загородные дома. Выбрать свою ипотеку Сбера и просчитать все варианты можно здесь.

Фото: Shutterstock

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

От чего зависит цена

Стоимость загородного дома зависит не только от его площади, качества строительства и отделки, но и от наличия вокруг инфраструктуры — садиков, школ, общественных пространств и спортивных объектов. И, конечно, от транспортной доступности. Например, к популярным у покупателей городам на западе Московской области — Одинцово, Красногорск, Истра, Краснознаменск — проложены Минское, Волоколамское и Можайское шоссе, Рублёвское шоссе и проспект Маршала Жукова. Причём две последние магистрали входят в топ-5 самых быстрых. Также курсируют электрички (Киевское направление).

В Долгопрудный и в Мытищи (северное направление) ведёт относительно разгруженное Алтуфьевское шоссе. Строится Мытищинская хорда, расширяются Осташковское и Пироговское шоссе. Кроме того, в Долгопрудном расположено 5 станций МЦД-1 и пригородных поездов Савёловского направления, а через Мытищи проходит Ярославская ветка железной дороги.

Не последнюю роль играет и экология. Так, на западе области расположены Дубковский лес, Мещерский парк, лесопарки «Опалиховский» и «Изумрудные холмы», Губайловский экопарк. Мытищи и Долгопрудный окружают национальный парк «Лосиный остров», Мытищинский и Пироговский лесопарки.

Читайте также

• Ипотека показывает рост: россияне продолжают активно покупать жилье

• Все льготные ипотечные программы 2023: проверь, какая подходит тебе

• Нельготная ипотека: как сэкономить, если под программы с господдержкой вы не попадаете

• Ипотека получена, но что-то пошло не так: как находить выход из сложных ситуаций

Реклама. ПАО Сбербанк. LjN8KNDrz