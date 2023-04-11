Бой за Артемовск: Минобороны сообщило о продвижении наших войск

Минобороны сообщило об уничтожении в Артемовске 450 наемников киевского режима

Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков рассказал на прошедшем брифинге о суточных потерях ВСУ: на Купянском направлении уничтожены 30 украинских националистов, на Красно-Лиманском более 90, на Южно-Донецком и Запорожском направлениях до 30, на Херсонском до 10, на Донецком штурмовые отряды «Вагнер» под прикрытием флангов бойцами Воздушно-десантных войск, авиации и артиллерии продолжили бои по овладению кварталами в центральной части Артемовска, где перебили 450 наемников киевского режима.

Генерал-лейтенант отметил, что в Артемовск нашей авиацией за сутки совершенно 11 самолетовылетов, а ракетными войсками и артиллерией выполнено 48 огневых задач.

Отметим, что ранее добровольцы "Вагнера" также акцентировали внимание на укреплении взаимодействия с подразделениями Минобороны России, что сейчас обеспечивают им прикрытие с флангов и воздуха.

В ходе этих боев наши воины ликвидировали более 610 военнослужащих ВСУ, сожгли самоходную артиллерийскую установку «Krab» (Польша), две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 (США), а также десятки вражеских танков, бронемашин, самоходок, гаубиц и машин.

Оперативно-тактической авиацией ракетными войсками и артиллерией за этого же время в районе Миролюбовки Запорожской области была вскрыта позиция и уничтожен радиолокатор наведения целей украинского зенитного ракетного комплекса С-300, в районе Очеретино Донецкой народной республики уничтожен склад артиллерийских боеприпасов 110-й механизированной бригады ВСУ, а в районе Дылеевка Донецкой народной республики уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США.

Кроме того, нанесено наши воины нанесли комплексное поражение 74-м артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 97 районах.

Конашенков поблагодарил подразделения противовоздушной обороны, что за сутки перехватили четыре реактивных снаряда системы залпового огня «HIMARS», управляемый реактивный снаряд «GLSDB» и девять украинских беспилотников.

БОЕВАЯ СВОДКА

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:

406 - самолетов.

228 - вертолетов.

3736 - беспилотных летательных аппаратов.

415 - зенитных ракетных комплексов.

8626 - танков и других боевых бронированных машин.

1079 - боевых машин реактивных систем залпового огня.

4563 - орудия полевой артиллерии и миномета.

9426 - единиц специальной военной автомобильной техники.