«Кто хочет стать миллионером?» вернется в эфир после долгого исчезновения: Ведущей может стать женщина

По слухам: Дмитрия Диброва заменят и «Кто хочет стать миллионером» станет вести другая телезвезда. Так как нужно менять формат из-за проблем с международной франшизой, по которой снимали телеигру Фото: соцсети

В апреле запланированы съемки сразу нескольких проектов, которых давно не было в телеэфире. Рассказываем, что будут снимать и как попасть в кадр.

Проект «Удивительные люди» (канал «Россия») начинают снимать 16 и 17 апреля. Это будет шестой сезон, а пятый был в эфире осенью 2020 года. На шоу приходят люди с удивительными способностями, талантами – их и демонстрируют. Что уже было: люди с невероятной фотографической памятью, владением ментальной арифметикой, которые в уме делают сложнейшие вычисления, знают очень много языков, быстро запоминают мелодии, формулы, молниеносно собирают кубик Рубика и так далее.

Шоу вел Александр Гуревич – он год назад уволился с телеканала «Россия», где также вел развлекательную викторину «Сто к одному». Здесь его удачно заменил в роли ведущего Александр Акопов – человек известный: продюсер, создатель кинокомпании «Амедиа». Кто будет вести «Удивительных людей» пока не объявили. Звездные эксперты, жюри были неизменны – Ольга Шелест, Наталья Рагозина, Евгений Папунаишвили. Теперь не будет Шелест – она с семьей переехала в США. А Рагозина и Папунаишили остаются. Победитель пятого сезона получал сертификат на 1 миллион рублей.

Как попасть на съемки: 16 и 17 апреля можно стать зрителем в студии программы «Удивительные люди». Встреча массовки в 12.30, окончание работы зрителем в 23 часа. Оплата 600 или 700 рублей. Набирают опрятных и нарядных зрителей в однотонной одежде ярких цветов. Возраст от 16 до 50 лет. С собой иметь паспорт. Запись на съемку по телефону: 8(495)6652223.

История вокруг программы «Кто хочет стать миллионером?» («Первый канал») засекречена и до конца не понятна. Телеигра не выходит чуть меньше года. Этот проект - успешный международный телеформат, шоу шло более чем в 100 странах мира. Российской стороной давно был подписан контракт с международной компанией (подразделением Sony Pictures Television International), по которому права на производство телепроекта «Кто хочет стать миллионером?» в России принадлежат Первому каналу.

По слухам в обстановке секретности начинаются съемки обновленного формата «Кто хочет стать миллионером?». Пока официально никто не подтвердил данный факт. Но KP.RU сообщили предварительную информацию неофициальные источники: «Будет обновленный формат. И новый ведущий». О чем сплетничают за телевизионными кулисами? Якобы формат отредактировали, так как правообладатель франшизы аннулировал договоренности: потому «Кто хочет стать миллионером?» обновят так, что станет немного по-другому и заодно интереснее. Но оставлять прежнего ведущего – значит оставлять прежнюю атмосферу игры. Перезапуск начинается с главного лица – в данной истории Дмитрия Диброва. По слухам ведущей может стать женщина. Так как снимают пилотные выпуски – большой вопрос увидят или нет их зрители. Отснятый материал должен устроить телевизионное начальство – только тогда его покажут зрителям. Будет или нет проект выходного дня в эфире узнаем уже скоро.

При этом Дмитрий Дибров остается ведущим Первого канала – он ведет авторский проект «Антропология», в рамках рубрики «Подкаст. Лаб».