Как выбрать качественные яйца, творог и кулич к Пасхе: подробная инструкция

Как правильно выбрать яйца, кулич и творог для пасхи, рассказали в Роспотребнадзоре Фото: Shutterstock

В это воскресенье 16 апреля наступает праздник Пасхи. Многие хозяйки озаботились выбором традиционных продуктов к праздничному столу уже сейчас, а на прилавках появился широкий выбор куличей. Как правильно выбрать яйца, кулич и творог для пасхи, рассказали в Роспотребнадзоре.

Куличи

- Тут важен состав, чем натуральнее, тем лучше. В качественном продукте используются натуральные ингредиенты: яйца, а не яичный порошок, сливочное масло, а не маргарин, сахар, а не подсластитель.

- Верхушка кулича должна быть сухой. Если она подмокла, кулич может оказаться испорченным еще до окончания срока годности.

- При отделке поверхности глазурью не допускается липкость и белесый налет. Также на нижней и боковой поверхностях кулича не должно быть пустот, подгоревших мест, разрывов и неровностей.

При выборе обращайте внимание на дату производства, сроки годности и условия хранения, сведения об изготовителе.

Яйца

- Выбирать стоит по дате сортировки и внешнему виду. Подойдут яйца ровненькие, гладкие, равномерные по цвету и по форме. Крайне важно, чтобы на скорлупе не было повреждений, следов крови, перьев и птичьего помета.

- Покупать яйца в местах несанкционированной торговли не рекомендуется. Никто гарантии свежести не даст.

- Хранить яйца нужно в холодильнике, это предотвращает размножение микробов.

По санитарными правилам вареные яйца хранятся в холодильнике не более 36 часов.

Творог

- Хороший творог всегда имеет белый цвет с кремовым оттенком и чуть кисловатый запах. В нежирном твороге допустима жидкость - сыворотка, но не слишком много. Консистенция должна быть мягкой, нежно-маслянистой и однородной.

- Упаковка творога - герметичная. Обратите внимание на условия хранения и срок годности продукта. Творог с рынка лучше использовать после термической обработки, можно приготовить заварную пасху, например.

В магазине творог должен храниться в холодильной витрине, при температуре не выше +6ºC.

Скоропортящиеся продукты храните в холодильнике, причем отдельно от сырой продукции. Не допускайте хранение готовых блюд в тепле, на краю плиты, в духовом шкафу, - все это способствует развитию бактерий и микробов.