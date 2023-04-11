Переводили деньги украинской армии и «сливали» данные. Жителей Хабаровска и Сахалина подозревают в госизмене

ФСБ задержала жителя Хабаровска по делу о госизмене

По регионам России прокатилась волна задержаний, связанных с подозрениями в госизмене. В Хабаровске уголовное дело завели на мужчину, который переводил деньги на нужды украинской армии. Суммы переводов не афишируется, но, по данным ФСБ, эти и другие спонсорские средства шли на приобретение оружия, боеприпасов, обмундирования и других нужд ВСУ.

По версии следствия, подозреваемый переводил личные деньги. Задержали мужчину на остановке, когда он собирался ехать по делам. Уголовное дело заведено по статье «Государственная измена».

- Сейчас проводятся следственные действия, направленные на закрепление доказательств, - уточнили в Центре общественных связей ФСБ России.

На данный момент мужчине грозит лишение свободы на срок от 12 до 20 лет, но наказание может оказаться строже. Напомним, в Госдуме на рассмотрении находится законопроект, предполагающий пожизненное лишение свободы за госизмену.

Приговор по аналогичной статье ждут еще два человека - активистка из Хабаровска и мужчина из Комсомольска. По информации ФСБ, девушка также отправляла деньги на нужды украинской армии. Как выяснили спецслужбы, действовала «по мотивам политической ненависти и вражды».

- В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлено, что подозреваемая осуществила переводы личных денежных средств для приобретения ВСУ оружия, боеприпасов и обмундирования, - уточнили в ФСБ России.

Задержанный ранее житель Комсомольска-на-Амуре подозревается в том, что собирался передать Украине важные данные. По данным следствия, он по интернету связался с украинской разведкой, предложив свои услуги. Готов был предоставить информацию о военных объектах Хабаровского края, в частности, выслать подробные данные, где можно было бы устроить диверсии и теракты. Уголовное дело возбужденно по статье «Государственная измена». Максимальный срок наказания – 20 лет.

По такой же статье проходит житель Сахалина, задержанный 11 апреля. По данным спецслужб, мужчина собирался выехать на Украину, чтобы вступить в одно из воинских формирований, для участия в боевых действиях простив Вооруженных сил РФ. Если его признают виновным, ему также грозит до 20 лет тюрьмы.

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Наказание за госизмену хотят ужесточить

Депутаты Госдумы предложили внести поправки в Уголовный Кодекс РФ, чтобы ужесточить наказание по ряду статей, касающихся предательства, шпионажа и диверсии. Что предлагается:

- За государственную измену — пожизненное наказание (сейчас срок ограничен 20 годами).

- За «Акт международного терроризма» — срок от 12 лет вплоть до пожизненного (вместо 10 лет лишения свободы).

- По статье «Террористический акт» — срок до 20 лет тюрьмы вместо 15.

- Повышение минимальной ответственности за вербовку или вовлечение в терроризм с 5 до 7 лет лишения свободы.

- По статье «Организация террористического общества и участие в нем» — от 10 до 15 лет (вместо 5-10).

- Максимальное наказание за осуществление диверсий — с 15 до 20 лет тюрьмы.

- Максимальный срок за действия, создавшие угрозу гибели людей и направленные на дестабилизацию ситуации в России, — с 15 до 20 лет.