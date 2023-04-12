Помощь в новых регионах: теперь по законам России

Для получения пенсий и других выплат жителям новых регионов необходимо иметь гражданство РФ. Фото: РИА Новости

Пенсии в особом порядке

Чтобы оформить пенсию по российским законам или пересчитать выплаты (если прежде вы получали их по старым законам), нужно обратиться в отделение Социального фонда по месту жительства. От вас понадобится заявление и документы о стаже и заработке. Переводить их на русский язык не нужно. Если документы утрачены, следует обратиться в региональную межведомственную комиссию по реализации трудовых, пенсионных и социальных прав. Там выдадут справку для расчета стажа по законодательству РФ.

Обратите внимание: этот упрощенный порядок распространяется на тех, кто постоянно проживал в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях в момент их вхождения в состав России и получил гражданство РФ.

Оформить или пересчитать пенсионные выплаты можно в течение переходного периода, который продлится год: с 1.03.2023 до 29.02.2024. При обращении в этот период пенсию назначат с 1 марта 2023 года, если право на выплату уже есть, либо с момента возникновения этого права в соответствии с российским законодательством. Начиная с 1 марта 2024 года пенсионные выплаты будут устанавливаться с момента обращения за ними.

• Если после расчетов по законам РФ пенсия окажется ниже, чем была ранее, то устанавливается доплата до прежнего уровня пенсионного обеспечения.

Материнский капитал на детей с 2007 года

Родители в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях могут получить материнский капитал за детей, рожденных с 2007 года. Главное условие мама и ребенок должны быть гражданами России. Для оформления сертификата на маткапитал нужно обратиться в отделение Соцфонда или МФЦ. Там же можно подать заявление о назначении ежемесячной выплаты из материнского капитала. Она полагается на детей до трех лет, если средний доход семьи не выше двух прожиточных минимумов в регионе.

Также родители детей до 17 лет и беременные женщины могут оформить единое пособие. Оно выплачивается семьям, чей средний доход не превышает региональный прожиточный минимум. При этом по общему правилу трудоспособные члены семьи должны иметь доходы либо уважительные причины их отсутствия. Но для семей в новых регионах с учетом переходного периода предусмотрена особенность: до конца 2023 года отсутствие дохода или подтверждающих его документов у родителей не является основанием для отказа в выплате.

Ежемесячная выплата для льготников

Жители ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей получили право на ежемесячную денежную выплату (ЕДВ) по российскому законодательству.

Такая мера поддержки от государства предоставляется людям с инвалидностью, ветеранам Великой Отечественной войны и другим льготным категориям граждан.

Жителям новых регионов ЕДВ назначается при подтверждении постоянного проживания на территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей на 1 марта 2023 года или на 30 сентября 2022 года (дата принятия субъектов в состав РФ). Также на ЕДВ могут претендовать те, кто был постоянно зарегистрирован в ДНР и ЛНР с 11 мая 2014 года по 29 сентября 2022 года, но переехал в течение этого периода в Россию. Либо постоянно проживал в Херсонской и Запорожской областях с 24 февраля по 29 сентября 2022 года, но переехал в течение этого времени в РФ.

Четыре важных нюанса:

• Людям с инвалидностью ЕДВ назначается на основании заявления и имеющихся сведений об инвалидности. Документы на русский язык переводить не требуется.

• Ветеранам Великой Отечественной войны, членам их семей и приравненным к ним категориям выплата устанавливается на основании заявления о назначении ЕДВ и документов, подтверждающих статус и право на меры социальной поддержки. Подать заявление можно в отделение Соцфонда, МФЦ или через портал госуслуг.

• Статус инвалида боевых действий и ветерана боевых действий требует дополнительного подтверждения. Для этого следует обратиться с документами в региональную межведомственную комиссию.

• Получателям ЕДВ предоставляется набор социальных услуг (льготные лекарства, санаторное лечение, бесплатный проезд на пригородных электричках и др.), стоимость которого включается в размер выплаты. До конца 2023 года жители новых регионов будут получать именно денежный эквивалент набора соцуслуг. С 2024 года можно выбрать получение в натуральной форме для этого нужно подать заявление в Соцфонд до 1 октября 2023 года.

ВАЖНО

Жители новых регионов, которые еще не оформили гражданство РФ и имеют на руках только старые украинские документы, могут обратиться за консультацией в ближайшее отделение Социального фонда.

Адреса - на портале СФР в разделе «Гражданам»

УЧАСТНИКАМ СВО

Семьям участников СВО помощь государства предоставляется в упрощенном порядке. Фото: РИА Новости

Как государство заботится о бойцах и их семьях

Социальный фонд предоставляет поддержку военнослужащим - участникам СВО в качестве мобилизованных, добровольцев и контрактников. Меры поддержки также предоставляются семьям военнослужащих.

Перечисляем основные выплаты и льготы.

• Повышенный пенсионный стаж и пенсионные коэффициенты. Количество дней участия в СВО засчитывается в стаж в двойном размере, то есть день считается за два. Кроме этого, за время службы начисляется 3,6 пенсионного коэффициента в год.

• Ветеранам боевых действий устанавливается ежемесячная денежная выплата в размере 3896,19 руб.

• Военнослужащим-добровольцам, получившим инвалидность, выплачивается государственная пенсия по инвалидности. Ее размер: для инвалидов I группы - 20 774,43 руб., II группы - 17 312,03 руб., III группы - 12 118,42 руб. Также доплачивается 2308,27 руб. в месяц за каждого иждивенца.

• Инвалидам по военной травме предоставляется:

• ежемесячная денежная компенсация: для I группы - 21 922,12 руб., для II группы - 10 961,05 руб., для III группы - 4384,42 руб.;

• ежемесячная денежная выплата (ЕДВ): 7081,49 руб.;

• ежемесячное материальное обеспечение: 1000 руб.

• Если военнослужащий - участник СВО получает инвалидность по общему заболеванию, то ЕДВ предоставляется в размере: для I группы - 4957,95 руб., II группы - 3540,76 руб., III группы - 2834,40 руб.

• Семьям участников СВО пособия на детей назначаются в упрощенном порядке без учета дохода мобилизованного.

• Если военнослужащий-доброволец умер или пропал без вести, то вдовам, вдовцам или родителям выплачивается дополнительная пенсия по потере кормильца.

• Также семье умершего или пропавшего без вести в результате участия в СВО военнослужащего назначается:

• ежемесячная денежная компенсация (ЕДК) в размере 21 922,12 руб.;

• ежемесячное пособие на каждого ребенка в размере 2815,34 руб.;

• компенсация 60% расходов на ЖКХ, а также разовых коммунальных услуг, например электрика или сантехника.

Куда обращаться за поддержкой: если пенсию выплачивает силовое ведомство (Минобороны, Росгвардия), то за ЕДК и ежемесячным пособием на детей следует обращаться туда. В остальных случаях в отделение Соцфонда, МФЦ или на портал «Госуслуги».

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Какие еще выплаты стали доступны

Кроме ЕДВ, в новых регионах выплачивается дополнительное материальное обеспечение за достижения и заслуги: Героям Советского Союза и РФ, Героям Соцтруда и Труда РФ и некоторым другим гражданам.

Также жителям ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей назначаются выплаты по обязательному социальному страхованию. Это:

• оплата больничного листа: начисляется после закрытия больничного;

• пособие по беременности и родам: выплачивается после оформления декретного отпуска;

• ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 года: выплачивается после оформления отпуска по уходу за ребенком.

Еще больше полезной информации - на портале Социального фонда России