Геннадий Онищенко рассказал, как отметить Пасху без вреда для здоровья

Геннадий Онищенко Фото: Иван МАКЕЕВ

- Геннадий Григорьевич, Пасха приближается.

- Пока у нас сегодня Великий Вторник, и это последний день, когда Иисус Христос выступал в храме. То есть, это было его последнее публичное выступление и, по существу, вербальное завещание человечеству, как ему дальше жить.

Нам еще предстоит Среда Великая, Четверг, Пятница, причем, с Пятницы на Субботу и в Субботу верующим, соблюдающим Великий пост, предписано вообще ничего не есть.

- Но это и время, когда народ куличи собирается печь, яйца красить. Вот некоторые эксперты говорят, что куличи подорожают в этом году на 5-11%. Из-за того, что дорожают ингредиенты, продукты, из которых пекут куличи.

- Ну что ж, я думаю, что тут мы с вами никаких советов, как сдержать инфляцию, удешевить продукты, не дадим. Хотя, наверное, можно и более дешевые ингредиенты использовать для выпечки. Впрочем, сейчас дома выпекают куличи в основном люди в сельской местности. Городские жители предпочитают купить пасхальные лакомства в магазине, заводского изготовления.

Ну, а второй путь сэкономить – уменьшить количество этой символической пищи. Главное ведь не в том, сколько ты съешь, главное, в каком ты будешь духовном состоянии во время разговения.

Я здесь не вижу большой трагедии, хотя, наверное, это все-таки неприятное обстоятельство, когда люди с ним сталкиваются в канун Великого самого большого для православных праздника. Поэтому пользуясь случаем, хотелось бы пожелать всем соблюсти все те достаточно жесткие ограничительные требования в оставшиеся дни поста и достойно встретить праздник воскрешения Христа из мертвых , не особенно кручинясь о том, что где-то там произошло подорожание. Много есть способов, которые позволяет не омрачить праздник.

- То есть, вы считаете, что куличи можно печь не такие большие.

- Смотря какая семья. Хотя это в принципе ведь не главная пища. Когда человек разговеется, он будет есть все те привычные продукты, которые потреблял всегда.

- Кроме куличей на пасхальном столе еще должны быть яйца. И они, наверное, тоже подорожают.

- Зато украсить их можно дешево и сердито.

- Некоторые для украшения используют разные наклейки с рисунками. А у вас традиция какая? Вы яйца как красите?

- Мы обходимся без дорогих наклеек. По мне нет лучшего- и совсем недорогого - способа готовить пасхальные яйца, как окрасить их луковой чешуей. Яйца приобретают целую гамму теплых оттенков: от золотисто-желтого, золотого, ярко-оранжевого до такого, я бы сказал убедительного, насыщенного коричневого цвета. И это естественный краситель, который, конечно, более полезный, чем искусственные.

- А сколько, на ваш взгляд, за один присест можно яиц съедать?

- Лучше всего - одно. Можно и вообще не есть.

- А вообще насколько сытным должен быть первый обед после разговения?

- Надо очень осторожно выходить из жесткого поста, если человек его соблюдал по всем канонам. Потому что организм за более чем 40 дней уже перестроился, перешел на суровый, щадящий режим поступления пищи, пользовался при этом еще и внутренними резервами, которые у каждого из нас с вами есть в виде жировых отложений. В последние дни ведь только сухоядение разрешено – это хлеб, овощи и фрукты. Два последних дня перед Пасхой вообще нужно поголодать. Ну, кто это может соблюсти - на здоровье, пусть использует этот обычай, а кто в силу состояния здоровья не может – тот не может.

Но в любом случае – а строгим следователям канона тем более - с утра наедаться «от пуза» или, как еще в народе говорят, «до потери сознания» - не стоит.

- А вы без пищи эти двое суток проживете?

- Давайте так. Я доживу – тогда расскажу. Буду стараться, да. А что касается разговения, его нужно делать достаточно осторожно. И помнить, что самое важное для православных в эту неделю – думать и заботиться прежде всего не о земной пище, а о духовной. Думать о душе. А мы разговорами о еде избрали уж очень приниженную тему.

- Я думаю, что этим мы грех на душу не взяли.

- Нет, не взяли, но как-то, может быть, не нарочито, принизили значение главного – а для чего все эти испытания человеку даны? Ведь воздержание от пищи и ее жесткая регламентация в период поста призваны помочь человеку заниматься своим духовным состоянием, сделать плоть с ее плотскими, то есть, животными инстинктами менее требовательной. Чтобы дать возможность душе раскаяться, подумать о своих не богоугодных свершениях, понять, как от них избавиться и, самое главное, осознать это и постараться исправить самому. Вот для чего и идет, и выдерживается этот самый строгий, самый важный пасхальный пост.

- Скажите, а вот сексом можно в эти дни заниматься?

- Ну, если мы усмиряем плоть, то догадайтесь сами – можно это делать или нет?

- А если кто не догадается, что бы вы посоветовали?

- Если кто не догадается, значит, я просто пожалею этого человека, он так и не понял, для чего на протяжении уже более тысячи лет люди соблюдают это обязательное таинство православное - соблюдение поста.

- С наступающим праздником Светлой Пасхи вас, дорогой Геннадий Григорьевич.

- До Пасхи еще, я надеюсь, мы друг друга поздравим. Пока же - всего доброго.