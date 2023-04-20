Благотворительный вызов #ПешкомСоСветой

Светлана Строганова, общественный деятель, многодетная приемная мама, программный директор фонда «Дети наши» решила бросить вызов и пройти пешком из Москвы в Ярославль, чтобы таким образом привлечь внимание к проблеме сиротства.

По ходу своего пути с 17 по 24 апреля Светлана будет вести прямые эфиры с блогерами, встречаться с интересными людьми, лидерами мнений, общественными деятелями. Будет поднято много тем, интересных широкой аудитории. Мы уверены, что некоторые проблемы из жизни детей-сирот и способы правильной помощи им станут открытием для тех, кто пока был далек от этой темы.

Путь пройдет по территориям Московской и Ярославской областей - через города Сергиев Посад, Переславль-Залесский, Ростов.

В пути будет активно освещать тему защиты детства: посещать знаковые места, встречаться с интересными людьми и, беседуя, идти какое-то время вместе.

Все собранные средства будут направлены на развитие в Ярославской области двух проектов:

1) поддержка детей-сирот в детских домах: образование, профориентация, социализация, наставничество, постинтернатное сопровождение; их семейное устройство

2) работа с кризисными семьями: социальная, психологическая, гуманитарная, юридическая помощь

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Только вместе нам под силу изменить систему защиты детства в стране!

О благотворительном фонде «Дети наши»

Помогает детям-сиротам с 2006 года, с 2014 года ведет работу по профилактике социального сиротства.

Миссия фонда: меняем систему защиты детства в стране, чтобы дети росли в семье и становились благополучными взрослыми.

Мы — против социального сиротства.

Мы — за каждого ребенка из кризисной семьи и детского дома.

Мы хотим, чтобы все дети имели возможность реализовать свой потенциал.