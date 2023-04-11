Каждый третий россиянин не знает, что такое VPN

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Роскомнадзор предупредил об уязвимости гаджетов с VPN. Как оказалось, мошенникам легче взломать такие смартфоны и компьютеры, похитить данные, чтобы потом продать их или шантажировать пользователей. Некоторых россиян эта новость встревожила, однако, как оказалось, большая часть населения и так не пользуется программами VPN. Об этом говорят результаты опроса сайта KP.RU.

Так, треть опрошенных рассказывают, что никогда не пользовались VPN ни на смартфонах, ни на компьютерах. В этих программах им нет надобности, ведь они не посещают запрещенные в стране сайты и приложения, ни от кого не прячутся.

«Я не пользуюсь VPN, зачем вообще эти программы нужны, - недоумевает участник опроса. – Мне незачем шифроваться».

9% добавили, что раньше пользовались VPN, однако со временем такие программы потеряли для них актуальность, и люди просто их удалили.

А вот еще целых 34% вообще признались, что не знают, что такое VPN, первый раз слышат о таких приложениях и не представляют даже, для чего они нужны.

Зато оставшиеся 26% VPN пользуются. Но только 9% из них не боятся никаких утечек и доверяют программам. А вот у остальных как раз предупреждение Роскомнадзора вызвало некоторую озабоченность.

Так, 3% даже признались, что намерены в скором времени удалить VPN. 14% к такому шагу пока не готовы, но признаются, что им некомфортно осознавать уязвимость своих устройств и свою собственную беспомощность перед потенциальными хакерами.

Опрос проведен среди подписчиков сайта KP.RU в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники, а также в мессенджерах Telegram и Viber. Участие в исследовании приняли 6,6 тысячи человек.

Напомним, ранее Роскомнадзор выступил с заявлением, что сервисы VPN лишь создают иллюзию анонимности в интернете, однако на самом деле владельцы этих приложений имеют полный доступ ко всей информации, которую пользователи передают при использовании программы.

Более того, добровольно переданные личные данные, финансовая информация и пароли от учетных записей могут стать предметом для мошенничества и шантажа в будущем, предупреждают в ведомстве.