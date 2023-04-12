«Паводок будет крайне непростой». Как в Якутии готовятся к весеннему половодью и пожароопасному сезону

Ледоход в Якутии. Фото: ГУ МЧС России по Якутии

Власти Якутии активно готовятся к прохождению весеннего половодья, которое в этом году обещает быть очень и очень непростым. По предварительному прогнозу гидрометеорологов, в зоне затопления могут оказаться 123 населенных пункта в 24 районах.

В марте выпало очень много снега

Весенний паводок может пройти в сложных условиях на малых реках Якутии. Причиной этого может стать большое количество осадков в марте. Об этом на совещании с полпредом президента России в ДФО Юрием Трутневым сообщил глава Якутии Айсен Николаев.

– В Якутии в марте выпало от двух до шести месячных норм снега. Мы ожидаем, что паводок будет крайне непростым с точки зрения небольших наших рек. Опасения вызывают малые реки в заречной и центральной группах районов, – сказал он.

В этом году снегозапасы в значительной части республики, в том числе в центральной Якутии и заречных районах, превышают нормативные. А в Нерюнгринском и Алданском районах выпало почти две годовые нормы снега.

Учения экстренных служб. Фото: Госкомобеспечение

Как отметил глава, максимальные уровни на основных реках ожидаются близкими к средним многолетним значениям и выше на 1-1,5 метров.

– В любом случае мы должны быть готовы, чтобы при любом развитии ситуации максимально предотвратить ущерб и угрозу жизни, здоровью людей, – подчеркнул руководитель республики.

На обеспечение безопасного пропуска паводковых вод будет направлено почти 200 миллионов рублей из федерального и республиканского бюджетов. Также создан финансовый резерв в размере 255 миллионов рублей.

Где и когда начнется ледоход?

По прогнозам ледоход первым затронет Ленский и Олекминский районы. Весеннее половодье на реке Лена ожидается там в первой декаде мая. А вскрытие реки Лена до города Якутска, рек Алдан, Амга и Вилюй ожидаются в первой и второй декадах мая.

В районах уже готовятся к весеннему половодью. Особое внимание уделяется запасам продовольствия, лекарственных препаратов, горюче-смазочных материалов и других жизненно важных ресурсов, а также созданию временных гидрологических постов.

Также во время паводка буду приняты стандартные меры: авиамониторинг, зачернение льда и взрывные работы. Для этого подготовлено 25 тонн взрывчатки. Для населения заблаговременно подготовят 271 пункт временного размещения людей, которые смогут принять свыше 22 тысяч человек. Позаботились и о домашнем скоте с лошадьми, для них тоже развернут пункты временного содержания.

Фото: Госкомобеспечение

Как готовятся к пожароопасному периоду?

Лесные пожары – это такая же серьезная проблема в Якутии, как и паводок, если не тяжелее. И к ней готовятся также ответственно. По словам главы Якутии, пожароопасный сезон будет объявлен со второй-третьей декады мая.

Причиной сдвига сроков пожароопасного сезона в Якутии стало большое количество снега и холодная погода. При этом в других регионах Дальнего Востока, наоборот, он начался на 15-20 дней раньше нормы.

– Ситуация традиционно серьезная, но мы надеемся, что благодаря мерам, предпринятым вместе с Рослесхозом и Минприроды России, нам удастся удержать хорошую динамику, которую удалось достичь по уменьшению количества пожаров и сокращению пройденной огнем площади, – отметил Айсен Николаев.

Юрий Трутнев подчеркнул, что площадь лесных пожаров в стране в прошлом году сократилась с 9,1 миллионов га до 2,3 миллионов. В частности, в Якутии она уменьшилась более чем в 14 раз – с 8 миллионов до 560 тысяч гектаров.

Напомним, что в этом году в регионе территория, которую обязаны тушить, увеличена на 21 миллионов га, составив 182,9 миллионов га. Эти земли переведены из зон контроля (территория, на которых природные пожары можно не тушить, если расходы на тушение превышают ущерб, который пожар может нанести – прим.ред).

При этом средства на тушение остались на прежнем уровне: из федерального бюджета – 1,6 миллиарда, из бюджета региона – 990 миллионов рублей.

Мы уже писали ранее, что 150 десантников-пожарных республиканской «Авиалесоохраны» перевели на постоянную основу. Общая численность лесопожарных формирований составила 1203 человек.

Также на подмогу к парашютно-десантной пожарной службе республиканской «Авиалесоохраны» планируется привлечь федеральные силы и авиабазы соседних регионов в рамках межрегионального маневрирования. Ежегодно в пожароопасный сезон дополнительно привлекаются до 800 человек.

Кроме того, в этом году в регионе продолжится эксперимент по искусственному вызыванию осадков, стартовавший в прошлом году. С той разницей, что у республики появится собственный самолет-зондировщик. В бюджете республики в этом году вызывание искусственных осадков заложена та же сумма, что и в прошлом – 80 миллионов рублей.