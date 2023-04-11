Головы тюленей, магазины для АК и чучела животных: самые необычные находки в посылках на таможне России

Окаменелости древних трилобитов должны были отправиться на Тайвань. Фото: пресс-служба ФТС России.

История с обнаруженным в посылке человеческим черепом наделала много шуму. Напомним, его нашли сотрудники Центральной почтовой таможни. В документах груз был помечен как «пластиковая анатомическая модель черепа». Но эксперты установили: это реальные останки человека. Получателем должен был стать некий бизнесмен из Чикаго, штат Иллинойс, США. Череп направлен на экспертизу.

В пресс-службе Федеральной Таможенной Службы рассказали KP.RU, какие еще необычные предметы находили в почтовых отправлениях за последний год.

Рожки для автоматов Калашникова

Откуда и куда должна была уйти посылка: Пермь - США

Фото: пресс-служба ФТС России.

Некий житель Перми пытался переслать за океан в четырех посылках 18 магазинов для АК.

«Для сокрытия товаров от таможенного контроля в декларации он указал, что в посылках находятся пластиковые коробки, - уточняют в ФТС. - Экспертиза установила, что магазины находятся в работоспособном состоянии».

Комплектующие к продукции военного назначения по почте пересылать нельзя. Поэтому гражданин стал фигурантом уголовного дела по статье «контрабанда иного вооружения». Отправителю грозит до 7 лет лишения свободы со штрафом до 1 млн рублей.

Кости шерстистого носорога и мамонта

Откуда и куда должна была уйти посылка: Сахалин - Нидерланды

Фото: пресс-служба ФТС России.

Ушлый бизнесмен с Сахалина пытался отправить покупателю из Нидерландов кости древних животных, живших более 11 тысяч лет назад, - мамонта, шерстистого носорога и пещерного медведя. Но сотрудники таможни пресекли эту контрабанду.

Как установлено, древности «добыли» на территории Якутии, далее транзитом через Москву посылка должна была отправиться в Европу.

«При досмотре коробок таможенники обнаружили 12 окаменелостей - семь фрагментов зубов и два - челюсти мамонта, бедренную и плечевую кость шерстистого носорога, бедренную кость пещерного медведя. Эксперты подтвердили, что останки являются культурной ценностью, их вывоз возможен только с разрешения Минкультуры России, которое предприниматель не получал», - сообщили в ФТС.

За контрабанду культурных ценностей отправителю грозит до 7 лет колонии.

Окаменелости древних трилобитов

Откуда и куда должна была уйти посылка: Санкт-Петербурга в Тайвань

Трилобиты - это древние животные, которые жили на Земле более 500 млн лет назад. Их иногда называют предками современных мокриц.

Изучая посылку, которая должна была отправиться на Тайвань, сотрудники Центральной почтовой таможни увидели через рентген камни. Заинтересовались.

«При детальном досмотре обнаружились два осколка известняка с панцирями трилобитов. Вывоз подобных коллекционных образцов возможен при наличии разрешительного документа Росприроднадзора. В декларации же членистоногие были помечены как сувениры ручной работы», - рассказали в пресс-службе ФТС.

Монеты царской чеканки

Откуда и куда должна была уйти посылка: Санкт-Петербург - Китай

Фото: пресс-служба ФТС России.

Фото: пресс-служба ФТС России.

Сотрудники Центральной почтовой таможни в Санкт-Петербурге выявили посылку, в которой под видом книг пытались переслать в Китай 65 серебряных и медных монет с изображением двуглавого орла и короны Российской империи. В этой коллекции были «денежки» разных периодов - от времен Ивана Грозного до 19 века.

«Также в посылке были спрятаны серебряный портсигар начала XX века, кредитные билеты Российской империи конца XIX века и советские купюры, напечатанные более века назад».

Уголовное дело возбуждено по статье «контрабанда культурных ценностей».

Чучела редких птиц и головы тюленей

Откуда и куда должна была уйти посылка: Москва - США, Франция

Фото: пресс-служба ФТС России.

Фото: пресс-служба ФТС России.

Фото: пресс-служба ФТС России.

«Сотрудники Центральной почтовой таможни в Москве обнаружили 12 чучел краснокнижных птиц и тюленьих голов в международных почтовых отправлениях. Всего 8 посылок с запрещенными к вывозу товарами, адресованных в США и Францию».

Головы несчастных тюленей также были отработаны таксидермистами в качестве украшения на стену...

Возбуждено 8 административных дел по статье «несоблюдение запретов и ограничений на ввоз или вывоз товаров из РФ». По ней предусмотрены штрафы до 2500 рублей с конфискацией.

Наркотический коктейль

Откуда и куда должна была уйти посылка: Великобритания - Москва

Фото: пресс-служба ФТС России.

Шереметьевские таможенники обнаружили, что в пластиковой канистре, которая прибыла из Великобритании, находится некий наркотический коктейль. Целых 7 литров. Получателя - 27-летнего жителя Санкт-Петербурга - задержали. В квартире у товарища силовики нашли наркотики разных видов.

Возбуждено уголовное дело по статье «контрабанда наркотических средств в значительном размере» (до 10 лет лишения свободы со штрафом до 1 млн рублей).