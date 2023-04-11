Госдума приняла в третьем чтении закон об ограничении продажи вейпов в России Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

«Детей надо спасать!» - призвал в конце марта спикер Госдумы Вячеслав Володин премьера Михаилу Мишустину. Как именно спасать? Ограничить продажу вейпов, конечно.

- Все ходят с этими устройствами, никто не может ответить насколько они вредны. И учителя в один голос говорят: «Давайте что-нибудь сделаем!» - рассказал Володин.

И вот спасение оперативно подоспело: вчера Госдума сразу в трех чтениях приняла законопроект об ограничении рекламы и продажи вейпов.

- Главное и новое, что содержится в законопроекте - это запрет дистанционной продажи (через интернет, - Ред.) вейпов, электронных сигарет и других подобных устройств. А также запрет их выкладки в местах продаж и использования разных ароматизаторов и других методов, усиливающих привлекательность электронных средств доставки никотина, - пояснил «Комсомолкке» член координационного совет по борьбе против табака при Минздраве РФ Виктор Зыков.

Получается, ко всем действующим запретам, касающимся табачной продукции, добавили еще и электронные устройства. И если сейчас киногероя, брутально дымящего сигаретой, прикрывает видеоверсия фигового листка, то после принятия закона такая же нашлепка появится и на изображении модного вейпера. Да и вообще, если в действующем законодательстве запрещается рекламировать табачные изделия, то теперь будет нельзя рекламировать вообще все, что можно курить и все, с помощью чего можно затянуться.

Кстати, под запрет попали не только никотин-содержащие смеси, но и любые другие субстанции, которые можно потреблять с помощью этих устройств. То есть если существует в мире какое-то месиво, которое можно засунуть в вейп, кальян или электронную сигарету, то даже если она не содержит никотина, все равно на нее будут накладываться те же ограничения, что и на продукцию с никотином. «Комсомолка» не раз писала о том, что производители вейпов каждый раз меняли состав своих смесей для того, чтобы обойти законодательство. И вот сейчас депутаты придумали прием, который разом перечеркнет все ухищрения «продавцов пара».

Что касается запрета продажи готовых к употреблению вейпов несовершеннолетним, то он уже есть в законодательстве. А в новом законе запрещается продавать детям вообще все, что имеет отношение к электронным средствам курения.

И вместе с тем законодатели оставили возможность легально торговать вейпами в магазинах - для совершеннолетних, без рекламы и выкладки на видном месте. То есть так, как это сейчас делается с сигаретами. Так что доходы бюджета, о которых беспокоились противники ограничений, не пострадают.

Закон вступит в силу, когда его одобрят Совет Федерации и подпишет президент.

КСТАТИ

А как у них?

- В связи с негативным воздействием на организм человека, продажа ЭСДН (электронных средств доставки никотина) была запрещена в 32 странах мира с охватом населения в 2,4 млрд человек, - приводится в документе информация ВОЗ. - Еще 79 стран (3,2 млрд человек) ввели хотя бы одно частичное ограничение, установив, например, запрет на использование таких изделий в общественных местах, их рекламу, стимулирование продажи и спонсорство, либо ввели требование о размещении предупреждений на упаковке.