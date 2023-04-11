Новые фото 10-летней Алисы Тепляковой вызвали недетский скандал

Алиса Теплякова стала известна на всю страну после того, как в восемь лет окончила школу и поступила в МГУ.

Новые фотографии 10-летней Алисы Тепляковой удивили общественность. Ее отец Евгений Тепляков опубликовал снимки дочки, на которых девочка накрашена по-взрослому. Многие посчитали, что для столь нежного возраста подобный макияж выглядит очень вульгарным.

Алиса Теплякова стала известна на всю страну после того, как в восемь лет окончила школу, сдала ЕГЭ и поступила пусть и платно, но на психологический факультет в МГУ. Родители вундеркинда ведут блог, где рассказывают о том, как обстоят дела у их старшей дочки. Всего в семье подрастают восемь детей - Алиса, Хеймдалль, Лейя, Терра, Айлунг, Фейлунг, Тесей и новорожденный Сулейман. названный в честь правителя Османской империи. Семья из десяти человек ютится в крошечной однушке.

После того, как Алису отчислили за неуспеваемость и прогулы из МГУ, она поступила в два вуза. Учится платно на психолога и программиста.

У девочки остается время не только на домашние задания, но и на развлечения. Например, в последнее время она полюбила косметику и стала краситься.

На свежих снимках Теплякова сделала себе черные стрелки в цыганском стиле, накрасила губы алой помадой и распустила волосы.

B последнее Алиса полюбила косметику и стала краситься.

Но далеко не все остались в восторге от ее вида. "Надеюсь, это фильтры", "Что за вульгарщина", "Зачем выкладывать фото напомаженного ребенка", - негодуют комментаторы.

В итоге отец Алисы не выдержал. "Вас что-то не устраивает? Нет, это не фильтры, это Алиса. Алиса очень красивая девочка. Это не считая того, что она еще и очень умная", - дал отлуп злопыхателям Евгений Тепляков.