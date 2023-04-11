«Молодые мужики меня не интересуют!» : Лолита сделала откровенное признание

Певица Лолита Милявская. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Билеты на Лолиту раскупили еще за два месяца до ее сольника в столичном Крокусе. И это при том, что программу певица показала не новую, она уже успела триумфально прокатиться с ней по всей России. Никаких спецэффектов и трюков, в основе шоу знаменитый «черный кабинет», который немного разбавлен видеорядом и живыми музыкантами.

По сути концерт не певицы, а скорее актрисы. А по накалу юмора — маститого стендапера, который даст фору любому составу «Камеди». В общем, на самом деле Лолита может и не петь, а просто шутить и уже аншлаги ей обеспечены. Энергетика в зале невероятная, зрители вместе с певицей хором поют все хиты.

- Она взяла нас искренностью. Такая же, как и мы, из народа, - объясняет мне свою любовь к Милявской одна из зрительниц.

А Лола тем временем, более двух часов не только поет, а словно заправский психотерапевт беседует с залом о любви, о семье и даже о злосчастном ковиде…

Она в прекрасной форме — худая, молодая. Уверяет, что диеты никакой не было, просто нашла хорошего эндокринолога.

На песне «Целуй» Лолита шагает в зал, плюхается на колени к молодому поклоннику, мол, целуй, разрешаю. Однако предупреждает парней, чтобы особо не обольщались, ей нужен более серьезный мужчина.

- Молодые меня сейчас не интересуют. Тебе сколько лет? 40? Все равно усыновлять, - смеется звезда.

Потом вступает в разговор с семейной парой.

- Вы сколько лет вместе? 25 лет? Со мной столько никто не жил, - вздыхает Лола.

Представляя музыкантов, Лолита с гордостью указывает на басиста Анатолия Куликова. Мол, он полжизни проработал в коллективе Аллы Пугачевой.

- Спасибо любимой и дорогой Алле Пугачевой, что она ушла на пенсию! Благодаря Алле Борисовне у меня теперь есть Толик, - пошутила певица.