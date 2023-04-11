Грязный скандал с Лией Ахеджаковой получил неожиданное продолжение: "Предательница"

Лия Ахеджакова. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Лия Ахеджакова не так давно все-таки со скандалом уволилась из театра "Современник". Актриса не устает делать антироссийские заявления. Общественность долго терпела выпады пенсионерки. Но на днях патриотично настроенные граждане не выдержали.

Лие Ахеджаковой может грозить уголовное наказание вплоть до 20 лет лишения свободы. Общественность настаивает, чтобы 84-летняя артистка ответила за свои слова и поступки по всей строгости закона.

"Я не знаю, что движет Ахеджаковой, но она перешла все грани. И сейчас нужно ставить вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении нее, так как Лия Ахеджакова - это самый настоящий предатель России", - заявил глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин.

Общественный деятель заверил, что в ближайшее время обратится к генеральному прокурору России с просьбой возбудить уголовное дело в отношении Ахеджаковой. Общественный деятель написал заявление, в котором требует проверить звезду советского кино.

Ее могут обвинить в госизмене и признать иноагентом. Помимо прочего Бородин требует лишить артистку званий и наград.

Ранее Ахеджакова прокомментировала свое увольнение из театра. Она заявила, что "ей унизительно получать деньги, не выходя на сцену".

Эмигрировать Лия Меджидовна не собирается. "У меня сил на это нет. Не тот возраст. Все кончено! Это очевидно", - подчеркивала Ахеджакова.

При этом сил на гастроли у пенсионерки хватает. Недавно она уехала из Москвы. У нее были выступления в Израиле, потом на Кипре.