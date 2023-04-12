Любимые часы вождей: Ленин любил Moser, Горбачев - Omega, а Брежнев - «Ракету»

Неравнодушен Горбачев был и к марке Montblanc. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В ПОГОНЕ ЗА ПРОГРЕССОМ

12 апреля 1973-го в Минске на заводе «Интеграл» был создан цех № 48 по производству электронных часов. Поскольку аналогичные работы велись и на московском «Пульсаре», такое решение принималось на уроне правительства СССР. Белорусские товарищи оказались шустрее, изготовив первые два макета первых советских наручных электронных часов. Но они не отличались точностью и были недолговечны. Сделанные к августу 4 новых образца оказались надежнее. Монтировались на трех платах. Для сборки требовалось 50 операций. Весили они 50 граммов и поначалу назывались «Секунда». Через год их показали на ВДНХ. У этой вершины советского научно-технического прогресса крупно светились часы и минуты, а вот вместо секунд было лишь мигающее двоеточие. В ноябре 1974-го под именем «Электроника 1» они появились на прилавках - за 90 рублей в хромированном корпусе и за 96 рублей в золоченом.

И сразу стали очень престижными! Несмотря на то, что Министерство электронной промышленности СССР запланировало на 1975 год выпустить 85 тысяч таких часов, а в 1976-м - уже 250 тысяч, они оказались большим дефицитом. Притом что их стоимость быстро выросла до 105 и 120 рублей - представьте, тогда это была средняя по стране зарплата - в магазинах их было не найти.

Так выглядели первые «электроники», вышедшие параллельно с японскими и швейцарскими аналогами.

Удивительно, но первые электронные наручные часы Casio в Японии появились даже чуть позже советских - в 1974-м. Правда, они были уже с календарем.

А вот Европа чуть опередила СССР в этой гонке. Швейцарская часовая фирма BWC представила прототип своих первых электронных часов в 1971-м. А в 1972-м они уже продавались за баснословные 1100 немецких марок (а в золотом корпусе - за все 2100).

Так что советская электронная промышленность тогда точно не отставала от мировой моды и передовых технологий.

Вождь революции предпочитал швейцарское

Вершитель Октябрьской революции и создатель СССР любил швейцарские часы марки Moser.

Причем его наручные Henry Moser & Cie были собраны в России, поскольку у швейцарцев в Санкт-Петербурге была фирменная мастерская. Именно эти часы Ленин носил в том числе и в последние годы жизни. Их можно увидеть на фото 1922 года в Горках. Произведен данный хронометр был в 1910-м. Учитывая, что в то время Ильич был в европейской эмиграции, можно предположить, что эти Moser, сделанные в столице России, были подарены Ильичу кем-то из прибывших с родины товарищей. Возможно, на 40-летие.

Ленин в эмиграции прикипел к часам марки Moser. Фото: ТАСС

Другие часы той же марки, с довольно интересным дизайном, но уже карманные, выпущенные в начале 1900-х, Ленин носил как раз в своих европейских странствиях.

Часы Ленина.

Любопытно, что в те годы в швейцарском Берне Ильич познакомился с Владимиром Пруссом, часовщиком из... Витебска. Прусс в Берне в 1908-м открыл часовую мастерскую, в которую заглядывал Ленин - полюбоваться работой мастеров, поговорить с владельцем, симпатизирующим социал-демократам. А после победы Октябрьской революции Прусс направил из Швейцарии Ленину - уже в Москву - «Проект введения в России часовой промышленности». Ленин его одобрил, но воплотить не успел. А Прусс все-таки вернулся в Россию и в 1929-м содействовал запуску Первого часового завода в Москве. Его первой продукцией стали карманные часы «1 тип». Они очень походили на те «Мозеры», что носил в эмиграции Ильич.

Дорогой Ильич «Электронику» не оценил

Казалось, образец гордости отечественной часовой индустрии должен был быть в обязательном порядке вручен - в подарочном варианте - первому лицу Советского Союза.

Генсек ЦК КПСС Леонид Брежнев и во время морских прогулок в Крыму не снимал любимые часы «Ракета». Фото: Владимир МУСАЭЛЬЯН/ТАСС

Но Леонид Ильич Брежнев, который 45 лет назад, в июне 1978-го, приехал в столицу Белорусской ССР, чтобы вручить Золотую Звезду города-героя Минску, а еще одну Звезду - Героя Соцтруда - первому секретарю белорусского ЦК Петру Машерову, на завод «Интеграл» не поехал. И на вечернем банкете в ресторане «Журавка» сидел мрачный, задумчивый, поглядывал на свои золотые часы «Ракета» и покинул ужин раньше времени. Не только толком ничего не выпив, но даже не закусив.

Часы Леонида Брежнева.

Держал ли Брежнев вообще «Электронику» в руках, доподлинно неизвестно.

А вот информацию о том, какие часы предпочитали первые лица нашей страны за последние 100 лет, можно считать абсолютно достоверной.

Сталин умирал с Longines

Серьезная коллекция часов была у Иосифа Джугашвили.

В ней были и наручные, и карманные, и настольные ходики. В частности - знаменитые Pendule mystérieuse Modèle A от Cartier. Их подарил Сталину в конце войны генерал де Голль, лидер Франции. Эта модель была создана Морисом Куэ, выпущена в 1914-м. В ней использовались золото, хрусталь, бриллианты, платина, сапфиры, агат - эти часы стоили огромных денег! Они были гордостью Cartier.

Сталин предпочитал часы карманные, швейцарские. Фото: РИА Новости

Наручным часам Сталин предпочитал карманные (возможно, из-за того, что имел проблемы с левой рукой).

В числе его любимых моделей называют карманные Longines и Patek Philippe. Patek Philippe World Time были вручены «отцу народов» в 1947-м. Эти часы, созданные Луи Коттье, получили, кроме Сталина, Черчилль, де Голль и Трумэн. Такой жест благодарности от нейтральной Швейцарии странам-союзницам, одержавшим победу в войне.

Часы Иосифа Виссарионовича Сталина.

А часы знаменитой швейцарской фирмы Longines в 1931 году «вождю народов» подарила его мать. Сегодня они в музе в Гори, на родине Иосифа Джугашвили. Именно эти часы нашли рядом с телом Сталина в марте 1953-го, когда его сразил инсульт.

Хрущев подарил «Звезду» рабочему в Америке

В США подаренные Хрущевым часы оценили в 15 долларов. Фото: Getty Image

Хрущев к часам относился спокойно (в отличие от фотоаппаратов), носил советские модели. В 1959-м во время поездки по США он приехал на завод в Питтсбурге. Один из сталеваров подарил главе СССР сигару. Советский лидер презентовал рабочему Кеннету Джейки свои наручные часы. Тот захотел подарок застраховать. Пошел к оценщикам, но те посоветовали сталевару не дурить. Часы Хрущева оценили в $15. По версии переводчика Олега Трояновского, это были ходики советской марки «Звезда», сделанные по французским лекалам. По другой версии - то были часы «Победа», выпускавшиеся в СССР с подачи Сталина с 1946 года. Ну а сын лидера СССР, Сергей Хрущев, вспоминал, как отец, приехав с визитом в Женеву, загорелся швейцарскими часами. Сергей Никитович писал: «Отец послал начальника охраны разузнать - почем швейцарские часы. Еще с Донбасса часы, особенно швейцарские, казались ему верхом роскоши. О своем «Павле Буре» отец вспоминал с благоговением. Разведчик сообщил, что часы стоят копейки. Отец распорядился купить всем домашним. Мы получили шикарные золоченые наручные часы с автоподзаводом».

Последний лидер СССР - на обложке с «Вулканом»

Михаил Горбачев носил Vulcain Cricket (с мембраной из сплава 14-каратного золота). Он получил их в подарок в 1987 году от президента Швейцарии Пьера Обера. Три года спустя он появился с ними на обложке журнала Time. Эти первые серийные наручные часы со встроенным будильником. Vulcain, как и Rolex, называли часами президентов или президентским сверчком. Причина очевидна. В 1953 году журналисты White House News Photographers Association вручили такие часы тогдашнему президенту США Гарри Трумэну. Vulcain Cricket также носили Дуайт Эйзенхауэр, Билл Клинтон, Рональд Рейган, Ричард Никсон, Джимми Картер, Линдон Джонсон...

Знаменитые часы правителей «Вулкан», которые подарили и Горбачеву, засветились на его руке даже на обложке Time.

Часы другой марки, Omega Constellation Manhattan, на руке Горбачева можно было увидеть, пожалуй, чаще других. Это был хит эпохи кварцевой революции. Особенность модели - парные «коготки» по бокам, они надежно прижимали стекло к корпусу.

Неравнодушен Горбачев был и к марке Montblanc. В 2014-м он участвовал в торжествах бренда по случаю 25-летия падения Берлинской стены. И в подарок получил эксклюзивный набор из лимитированной серии Montblanc Peace Ambassador.

Ходила легенда, что во время визита в Италию в конце 1980-х Горбачев, показав на свои часы, сказал: «Мы начинаем с нуля», будто бы имея в виду часы Ракета Big Zero, которые выпускались с 1985-го (время восшествия Горбачева на свой пост), где вместо отметки «12» на белом фоне сиял большой ноль.

Кстати, именно часы «Ракета» (выпускаемые Петродворцовым часовым заводом и экспортируемые в 30 стран мира) в золотом исполнении были любимыми хронометрами Леонида Брежнева.

Ельцину близок «Полет»

Часы «Полет», которые выпускал Первый Московский часовой, можно было часто увидеть на руке первого Президента России еще в бытность его секретарем обкома в Свердловске, а потом в Москве. Причем он часто их дарил. Начальник его охраны Александр Коржаков знал, что «манера дарить часы возникла в свердловские времена» - первый секретарь «награждал» своими часами лучших работников. Коржаков позже писал: «Я этот фокус с часами запомнил и потом специально носил в кармане запасной комплект. Часы брал казенные, в горкоме (московском. - Ред.)».

Борис Ельцин в 1980-е любил дарить часы, а сам в 1990-е носил и "Полет", и Ролекс". Фото: Владимир РОДИОНОВ/РИА Новости

После избрания Ельцина Президентом России были выпущены часы с ручным заводом «Восток. Борис Ельцин» в корпусе «Командирских» и с профилем Бориса Николаевича.

Носил Ельцин и Rolex Datejust из желтого золота (стоимостью от 1,18 до 2,32 млн рублей). Rolex предпочитали и другие мировые лидеры: Джон Кеннеди, Фидель Кастро, Жак Ширак, Муаммар Каддафи.

Были у Ельцина и часы Omega. Уже после развала Союза он будто бы подарил такие чабану в Казахстане. По легенде, охрана российского лидера эти часы возвращала с большим трудом - казах категорически не хотел отдавать подарок.

ВВП перешел на петергофские

3 августа 2009-го тогдашний премьер РФ Владимир Путин в отпуске в Тыве подарил сыну местного чабана свои швейцарские часы. Фото: Алексей ДРУЖИНИН/РИА Новости

Владимир Путин в последнее время появляется с российскими часами Императорской Петергофской фабрики, сделанными в стиле бренда «Ракета». Где все детали вплоть до пружин - отечественного производства. Особенность данной модели - прокладка между корпусом и механизмом, выполненная из цветного камня. Из красного сердолика, голубого дюмортьерита, снежного обсидиана - который вообще-то, несмотря на название, черный с белыми вкраплениями. Именно такой и заметили на руке Путина. Модель эксклюзивная, всего таких часов было выпущено не более четырех десятков.