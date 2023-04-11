Герой спецоперации «Z» сержант Карташова спасла 12 воинов, несмотря на ранение

Фото: Александр КОЦ

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Рядовыми, сержантами, ефрейторами и офицерами, что проявили свой профессиональный опыт, характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России, в подразделениях милиции Донецкой и Луганской Народных республик дают самую высокую оценку.

Наши герои сорвали атаки и предотвратили контрнаступления националистов, за что и получили государственные награды. Но служат они не ради похвал и наград. Военнослужащие уверены, что у врага нет шансов на успех, потому что Донбасс и Россия сражаются за правое дело.

«Для русского солдата дорога домой через Измаил идет. Нет российскому солдату дороги отсель иначе!», - предупреждал генералиссимус Александр Суворов, который не проиграл ни одного сражения. А воинов учил: «Товарищ товарища обороняй! Стрельбой не заниматься, без нужды не стрелять, бить и гнать врага штыком, работать быстро, скоро, храбро, по-русски! В дома не забегать, неприятеля, просящего пощады щадить, безоружных не убивать, с бабами не воевать, малолетков не трогать. Кого из нас убьют, — Царство Небесное, живым — слава! слава! слава!».

ОТБИЛ С РОТОЙ ТРИ КОНТРАТАКИ

Лейтенант Андрей Макрушин

«В ходе специальной военной операции командир мотострелковой роты лейтенант Андрей Макрушин в составе своего подразделения выполнял боевую задачу по удержанию позиций российских войск и недопущению прорыва украинских боевиков к освобожденному населенному пункту. Вооруженные формирования украинских националистов предприняли попытку отбить населенный пункт и атаковали позиции российских военнослужащих. Под артиллерийским огнем противника, проявляя мужество и отвагу Макрушин умело управлял подразделением, грамотно распределил личный состав и технику на удерживаемых позициях, своевременно отдавал приказания на поражения бронетехники и живой силы численно превосходящих боевиков.

При ведении оборонительных действий, рота под командованием лейтенанта Макрушина, занимая стратегически выгодную позицию, отразила три попытки прорыва диверсионно-разведывательных групп противника. Находясь в обороне, Макрушин с подчиненными в ближнем бою уничтожили боевую бронированную машину и свыше десятка националистов, а остальные вынужденно отступили. По отступающему противнику Макрушин корректировал огонь российской артиллерии и танков. В результате одной из атак боевиков Андрей был ранен, однако, несмотря на ранение, продолжил командовать ротой. Умелое управление вверенным подразделением, профессиональные и решительные действия лейтенанта Андрея Макрушин позволили выполнить поставленную боевую задачу по удержанию занимаемых позиций, что в дальнейшем способствовало успешному продвижению российских войск».

РАНЕНОЙ СПАСЛА 12 ВОИНОВ

Сержант Елена КАРТАШОВА

«В ходе специальной военной операции операционная медицинская сестра хирургического отделения операционно-перевязочного взвода медицинской роты сержант Елена Карташова оказывает медицинскую помощь военнослужащим на территории развернутых медицинских подразделений, а также эвакуирует военнослужащих и мирных жителей, которым невозможно оказать медицинскую помощь на месте, санитарными вертолетами и автомобильным транспортом. В ходе ведения активных боевых действий по освобождению важного населенного пункта Карташова в составе подвижной медицинской группы выдвинулась для оказания первой медицинской помощи и эвакуации раненых российских военнослужащих. Под непрерывным огнем противника, оказывала первую медицинскую помощь своим боевым товарищам и затем эвакуировала их в безопасное место. Даже после полученного ранения в руку, Елена продолжила выполнять свои обязанности. Благодаря профессиональным и самоотверженным действиям Карташовой своевременную медицинскую помощь получили и были эвакуированы 12 российских военнослужащих, получивших ранения различной степени тяжести. Также с начала специальной военной операции Карташова ассистировала военным хирургам при проведении 147-ми хирургических операций. Самоотверженные, решительные действия и профессиональные качества сержанта Елены Карташовой, способствовали сохранению жизней российских военнослужащих, их скорейшему выздоровлению и возвращению в строй».