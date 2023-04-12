Чем на самом деле занимаются космонавты на орбите: Их знания спасают людей и помогут покорить Марс

Одни только солнечные батареи МКС занимают площадь футбольного поля. Фото: Роскосмос

Первый полет в космос состоялся еще на памяти ныне живущего поколения. А сейчас у нас над головами летает Международная космическая станция массой 450 тонн, размахом солнечных батарей с футбольное поле и жилым объемом 388 куб. м. Огромный прогресс. В следующем году должен был закончиться запланированный срок службы МКС на орбите. Но оказалось, что существование станции завершить в ближайшее время просто немыслимо. А космонавты на орбите трудятся не покладая рук. Вот только несколько причин, зачем нам нужна МКС.

Идеальная среда для экспериментов

В первую очередь там можно организовать проведение опытов, которые на Земле в принципе невозможны из-за влияния гравитации. Например, на орбите в условиях невесомости можно выращивать идеальные кристаллы белков. В марте 2022 года космонавт Денис Матвеев провел серию экспериментов по выращиванию белков коронавируса на специальном 3D-биопринтере «Орган.Авт». Получившийся материал отправили на Землю для изучения вируса и разработки средств защиты от него.

Эксперимент «Вампир» посвящен производству в идеальных условиях полупроводников, которые можно использовать для регистрации гамма-излучения при радиационном контроле, в приборах медицинской техники, дозиметрии и контроле окружающей среды, а также в астрофизике и космической технике.

В космосе отрабатывают передовые технологии, которые потом активно применяют на Земле. Например, в российском сегменте МКС «обкатывали» системы регенерации воды из конденсата атмосферной влаги и мочи космонавтов. Они обеспечивают экипаж водой для питья и приготовления пищи. Ни пот, ни урина в космосе не пропадают даром. Причем такая вода получается даже более чистой и полезной, чем из артезианской скважины! Теперь аналогичные системы используются в засушливых районах Земли, при производстве медикаментов и т. д.

Изучать Землю

Космонавты на станции занимаются и дистанционным зондированием Земли. Да, они почти каждый день наблюдают через видоискатели фотокамер за нашей планетой в рамках самых разных экспериментов. Зачем, спросите вы, если на орбите обращаются десятки спутников, специально созданных для постоянного наблюдения за планетой?

Спутник выполняет только определенные команды с Земли, потом тратит время на передачу данных, специальный работник изучает их и только после этого может обратить внимание на какие-то особенности - на это уйдут часы, а то и дни. А космонавт уже находится на орбите и в режиме реального времени готов фиксировать изменения на поверхности и в атмосфере. Благодаря подобным экспериментам можно прогнозировать природные аномалии, землетрясения и техногенные катастрофы.

Даже обычная тренировка на орбите (упражняется Олег Артемьев) служит науке - данные датчиков анализируются и дают представление о том, как ведет себя организм в условиях невесомости. Фото: Роскосмос

Разрабатывать защиту от радиации

С каждым годом человечество получает все больше и больше научных данных по защите от радиации благодаря МКС. Хоть на низкой околоземной орбите она и не столь сильна, как за пределами радиационных поясов нашей планеты и в дальнем космосе, но данные, полученные на орбите, позволяют использовать их и на Земле.

Например, летчик-космонавт Евгений Хрунов защитил диссертацию по теме «Биомеханика работы человека в условиях космического пространства». После аварии на Чернобыльской АЭС участвовал в ликвидации ее последствий.

Его знания о влиянии радиации и защите от нее человеческого организма очень пригодились в Припяти.

Полигон для отработки полетов на Луну и Марс

Конечно же, космические державы хотят получить научный опыт для дальнейших полетов на Луну и Марс. Для этого проводятся годовые экспедиции, начатые еще на станции «Мир». Важный аспект такого долгого пребывания в космосе заключается не в просто проверке возможностей людей переносить условия полета, но и в изучении особенностей функционирования организмов сразу после приземления. Подобным образом имитируется, например, высадка после прилета на Марс.

КСТАТИ

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