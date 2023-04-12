Последняя сигарета, забытый портфель и портрет мамы: Какие простые тайны хранит кабинет Юрия Гагарина

Фото: Андрей АБРАМОВ

В космос Юрий Алексеевич полетел без высшего образования. И его дублер, пилот первого длительного космического полета (1 сутки 1 ч), Герман Титов тоже управлял кораблем «Восток-2» без вузовских корочек. Когда герои вернулись на Землю, руководство решило: как-то это не по-советски - лучшие из лучших и без диплома.

Первый отряд космонавтов - 15 человек - в 1961 году без экзаменов зачислили в Военно-воздушную инженерную академию Жуковского в Москве. Учебный план скорректировали, старались подавать материал менее академично. Например, аэродинамику объясняли на примере полета футбольного мяча. Студенты-космонавты футбол обожали.

Фото: Андрей АБРАМОВ

- Центральный корпус «Жуковки» располагался в Петровском путевом дворце. Обучение длилось семь лет. Гагарину прочили большое будущее в науке. Накануне защиты диплома приняли решение выделить Юрию Алексеевичу отдельный кабинет. Тяжело было готовиться в аудиториях, все время кто-то подходил за автографом, - рассказала «КП» начальник Центрального дома авиации и космонавтики ДОСААФ России Юлия Сигорская.

АКАДЕМИЧЕСКАЯ СКРОМНОСТЬ

Из Москвы в 2012 году академия переехала в Воронеж. Документы и реликвии с собой забирать не стали. Решили - раз к учебному процессу они отношения не имеют, то и не нужны. Центральный дом авиации и космонавтики все, что можно было спасти, перенес к себе в хранилища. Так в коллекции оказался и кабинет Гагарина.

Фото: Андрей АБРАМОВ

К диплому Юрий Алексеевич готовился в скромных условиях. Никакого тяжелого «партийного люкса», а по современным меркам вообще заурядность. Площадь комнаты - около 18 квадратов. Из мебели лишь письменный стол, кресло и книжные полки.

На столе космонавта под стеклом выпуск «Комсомольской правды» от 12 апреля 1961 года. Рядом портреты мамы Анны Тимофеевны и конструктора Сергея Королева. В пожелтевшем календаре-ежедневнике пометки от руки. Дисковый телефон, пепельница и типичная советская настольная лампа - никаких зеленых абажуров, как у бюрократов.

Фото: Андрей АБРАМОВ

На полках сувениры из поездок. Гагарина одаривали сотнями презентов, девать было некуда. Поэтому он хранил их, где только мог: у мамы, по родственникам, в Звездном городке и в своем учебном кабинете. В музее есть бюст Махатмы Ганди - из Индии, ключи от города Каир, портрет героя в народной рубахе от почитательниц из Палеха.

Фото: Андрей АБРАМОВ

ПОСЛЕДНЯЯ СИГАРЕТА

На кресле - тоже подлинное - кожаный портфель. В нем журнал «Техника - молодежи» и пачка американских папирос - осталась одна сигарета. До полета Гагарин не курил. К табаку пристрастился во время мирового турне.

- Везде торжественно встречали, банкеты, кругом все курят. Один раз попробовал и… - говорит Юлия Сигорская. - Для Гагарина сигареты везли блоками из-за границы. Он ими делился. При этом все в отряде мечтали бросить курить. Даже друг друга подкалывали. На вопрос «Ты бросил?» отвечали: «Бросил свои [сигареты], но если у тебя есть, то стрельнуть можно».

Фото: Андрей АБРАМОВ

В шкафу книги - сплошь учебная литература - и тоже с пометками Гагарина.

- Этот забытый портфель, несданные книги - все говорит о том, что собирался вернуться. Просто отъехал по делам, - продолжает начальник музея.

НЕОПУБЛИКОВАННАЯ ХРОНИКА

17 февраля 1968 года Юрий Гагарин и группа студентов, которой он руководил, защитила дипломный проект на отлично. Научную работу посвятили конструкции космического аппарата самолетного типа - по сути то, что сейчас именуют шаттлом. Спустя полтора месяца после защиты диплома Гагарин погибнет в авиакатастрофе - 27 марта.

Недавно в подвале музея обнаружили коробку с кинопленками и подивились: от переехавшей «Жуковки» осталась видеохроника. Отдельные кадры иногда мелькали в документальном кино, но есть и неопубликованные фрагменты. Например, линейка 1 сентября, на которой Гагарин и Титов готовятся впервые пойти на пары. Или Юрий Алексеевич у доски защищает перед комиссией дипломный проект. На оцифровку кинонаследия музей выиграл грант мэра Москвы. Теперь будут демонстрировать их посетителям.

Конкретно Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

СПРАВКА «КП»

Центральный дом авиации и космонавтики ДОСААФ России - старейший авиационно-космический музей России. Занимает эклектичный особняк, в котором в начале XX века располагался ресторан «Апполо». В те годы это еще было Подмосковьем… В 1924 году в пустующем здании решили открыть музей. Сначала авиации, а после советских космических побед добавили и внеземную тематику.

Фото: Андрей АБРАМОВ

Фото: Андрей АБРАМОВ

Фото: Андрей АБРАМОВ

Фото: Андрей АБРАМОВ

Сюда круто приходить с детьми: домик с островерхой крышей, башенками и старинными планировками сам по себе выглядит как мини-замок. А внутри - ракеты (настоящие!), сотни макетов самолетов, космические спутники, скафандры, тренажерная кабина собаки Лайки. Проводят мастер-классы по управлению беспилотниками и авиамоделированию.