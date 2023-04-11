Коротко стриженая и очень худая: Дочь Толкалиной и Кончаловского шокировала снимком топлесс

Любовь Толкалина с дочкой Машей. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

45-летняя Любовь Толкалина давно будоражит Сеть своими обнаженными фото. Актриса любит загорать нагишом и купаться на нудистских пляжах. В соцсетях звезда экрана публикует смелые фото и всегда подчеркивает, что женщина имеет право делать это в любом возрасте.

Дочь артистки Мария унаследовала мамину страсть. 21-летняя наследница актерской династии гордится своей фигурой и не стесняется выставлять ее напоказ во всей красе. Новая фотография Маши, которую девушка опубликовала на своей странице, шокировала ее подписчиков своей откровенностью. На снимке Мария предстает топлесс: из одежды на ней – только трусики.

Девушка позирует у зеркала: в кадре коротко стриженая Маша делает селфи, прикрыв грудь одной рукой.

«Я добросовестный пользователь, имею право. Солнце потому что падает красиво», - объяснила Мария свой каприз.

21-летняя Мария шокировала подписчиков снимком топлесс. Фото: соцсети.

Дочь Толкалиной выглядит очень худой, однако ее постоянные подписчики решили, что Мария поправилась. Некоторые пользователи напрямик спросили, сколько килограммов она набрала. Девушка уточнила, что прибавила пять кило, но при этом подчеркнула, что задавать подобные вопросы некорректно.

Любовь Толкалина родила Машу в браке с режиссером Егором Кончаловским. Супруги официально развелись пять лет назад, а расстались и еще того раньше. Их дочери тогда было 8 лет. Маша рано повзрослела и сразу же после школы решила жить отдельно от матери. Девушка неоднократно набивала татуировки, а также меняла прическу и цвет волос.

В 19 лет Маша вышла замуж за 27-летнего выпускника Финансовой академии Никиту Кузьмина. Пара расписалась в Грибоедовском загсе Москвы в присутствии самых близких родственников. Кончаловской было 17 лет, когда она познакомилась с Никитой. Будущие супруги встретились вечером на троллейбусной остановке. Супруг Марии руководит собственной IT-компанией. Маша пока не работает – она учится в художественном институте и рисует картины.

Пару лет назад Мария резко похудела. Поклонники даже подозревали у нее анорексию – настолько хрупкой выглядела девушка. В ответ Кончаловская уверяла, что с ее здоровьем все в порядке. Наследница звездной семьи говорила, что смогла усовершенствовать свою фигуру правильным питанием и тренировками.