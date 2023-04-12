«К Баскову она относилась, как к сыну!»: Сегодня Монтсеррат Кабалье исполнилось бы 90 лет

Сегодня Монтсеррат Кабалье исполнилось бы 90 лет Фото: REUTERS

12 апреля исполняется 90 лет со дня рождения одной их величайших оперных певиц Монтсеррат Кабалье. Автор и ведущий проекта «Сады искусств», выходящего на видеоплатформе VK Видео, продюсер Павел Токарев был знаком с легендой оперной сцены и рассказал KP.RU о своем общении со звездой.

- Мы познакомились во время гастрольного тура Николая Баскова и Кабалье по городам России. Я вручил Кабалье драгоценный для нее подарок, о котором она мечтала много лет - запись спектакля «Норма», который был записан Центральным телевидением СССР во время знаменитых гастролей театра Ла Скала летом 1974 года. Много лет певица мечтала иметь в своем архиве эту запись, но никак не могла найти. А мне удалось ее разыскать и получить. Конечно, Монтсеррат Кабалье была растрогана.

Николая Баскова Кабалье позиционировала как своего единственного ученика. Многие тогда не верили – неужели это так? А это действительно было так. Дива ни с кем в этот период уже не занималась индивидуально, кроме Николая. Я присутствовал на их занятиях и концертах, был в Барселоне на записи, которую курировал ее брат Карлос Кабалье. Монтсеррат относилась к Баскову, как к сыну и очень много дала Николаю, как вокалисту.

Кабалье со своим учеником Николаем Басковым. Фото: Архив Павла Токарева

- Она была простой в общении?

- Монтсеррат была удивительно царственна и в то же время проста. С ней было легко, несмотря на перемены настроения певицы. Это было как смена природных стихий – гроза прошла, и солнце вновь согревает вас своими лучами.

Она не боялась экспериментов в творчестве. Взять хотя бы ее дуэт с Фредди Меркьюри, который был многолетним поклонником Кабалье. Однажды в Лондоне он посмотрел на сцене оперу Верди «Бал маскарад», где Монтсеррат исполняла партию Амелии, а ее партнером был Лучано Паваротти. Меркьюри был потрясен. Он долго уговаривал ее на проект записи альбома «Барселона». И наконец, в 1987 году, Кабалье согласилась. Есть люди, которые критически относятся к смешению жанров, есть даже книга «Кто убил классическую музыку», и очень многих беспокоит такое сотворчество. Но даже те, кто отвергает смешение жанров, признают величие альбома «Барселона», названного в честь столицы Каталонии, родного города певицы. В результате получился феноменальный альбом, записанный двумя гениальными музыкантами, который вошел в историю популярной музыки, можно сказать, на века. Многие пытались это перепеть, но неудачно.

Монтсеррат Кабалье - первый в мире классический музыкант, соединивший в своем репертуаре оперный жанр и поп-культуру. Фото: Архив Павла Токарева

В Кабалье было не только уникальное сочетание изумительного голоса и звуковедения, но и внутренняя харизма. И вот доказательство: когда Кабалье познакомилась с самой великой оперной певицей двадцатого века Марией Каллас, Каллас к премьере оперы «Норма» подарила ей свои серьги, в которых сама всегда пела эту партию. Более высокую похвалу от королевы оперы трудно себе представить. И в этом есть нечто мистическое – как передача титула примадонны оперы.

ПЯТЬ ПРИСТРАСТИЙ КОРОЛЕВЫ ОПЕРЫ

Монтсеррат обожала мороженое и всегда пила ледяную воду, она была уверена, что холод положительно влияет на связки вокалиста.

Кабалье никогда не ела перед выступлением, считая, что артист должен выходить на сцену голодным

Певица хорошо рисовала маслом. Преимущественно пейзажи. В её картинах преобладает зелёный цвет

Монтсеррат с продюсером Павлом Токаревым. Фото: Архив Павла Токарева

Единственный праздник, который она всегда отмечала дома с семьёй - Рождество. Каким бы ни был плотным гастрольный график, в какой бы точке мира она не находилась, 25 декабря она всегда прилетала домой в родную Барселону

У Кабалье была персональная портниха в Барселоне, все наряды певицы сшиты на заказ. За всю карьеру звезда не купила ни одного готового сценического костюма.

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Николай Басков: «Мой французский был похож на китайский»

- В 2003 году мне позвонила Монтсеррат: «Николай, в Риме мы с тобой поём главные партии в опере «Клеопатра». Премьера через две недели. Опера идёт на французском языке». Я поблагодарил за такое лестное предложение, но когда я положил трубку, первое, что я закричал: «Боже! Я же не знаю эту партию! Но самое ужасное, что я не знаю ни слова по-французски!» Но отступать было некуда и я выучил партию за шесть дней! Прилетел к Монтсеррат, встал к роялю, пою. Она всё выслушала и сказала: «Николай, вокал великолепный! Но это китайский, а не французский!» и срочно нашла мне педагога, который в кратчайшие сроки поставил мне французское произношение. Язык я, конечно, так и не выучил, всё пел на память, но самое трогательное, что итальянские газеты потом написали: «Русский тенор Басков блестяще справился с ведущей партией Спакоса, его французский был безупречен».