Зачем нужен реестр военнообязанных и кому будут приходить электронные повестки: главное о цифровизации воинского учета

Прошлой осенью многие смогли на себе ощутить несовершенство системы воинского учёта и призыва Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Глава Минцифры Максут Шадаев ответил на самые популярные вопросы, которые появились сразу после того, как Госдума во втором и третьем чтениях приняла закон «о цифровизации воинского учета». А таких вопросов оказалось много: «Зачем вообще нужен новый реестр?», «Как он будет работать?», «Кому и как будут приходить новые электронные повестки?», и главное, «Что. делать, если у вас отсрочка, но зовут в военкомат».

Полностью речь министра цифрового развития страны займет не одну страницу. Поэтому мы оставили для вас главное, что нужно знать:

ЗАЧЕМ НУЖЕН РЕЕСТР И ЦИФРОВИЗАЦИЯ?

Действующая до этого момента система была несовершенна. Это мы все увидели прошлой осенью. Об этом говорил и председатель комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполов, и говорит глава Минцфиры Максут Шадаев:

- Прошлой осенью многие смогли на себе ощутить несовершенство системы воинского учёта и призыва: когда сотрудники ИТ-компании, имевшие право на отсрочку, получали повестки. Были и те, кого пришлось возвращать уже из воинских частей. Стало понятно, что существующую систему нужно улучшать. Собственно, сейчас и предлагается оптимизировать порядок воинского учёта и призыва на срочную службу.

В общем, задача нововведений - настроить работу системы учета военнообязанных, привести ее в соответствие с требованием времени. Ну и главное, сделать так, чтобы не было ошибок.

ЭТО ЧТОБЫ НАЧАТЬ НОВУЮ МОБИЛИЗАЦИЮ?

- Нет. Наоборот, сейчас ставка сделана на контрактников на добровольных началах. Многие регионы активно рекламировать возможность поступления на военную службу по контракту. Например, Москва на прошлой неделе запустила отдельный сайт contract.mos.ru.

КТО БУДЕТ ПОЛУЧАТЬ ПОВЕСТКИ?

Если коротко, то те, кто может и должен служить, а кто не может служить - не должны получать повестки. До недавнего времени у нас было как: отправляем повестки всем подряд, а там разберемся (или нет).

- Задача на входе следующая - повестки для призыва на срочную службу должны получать те, кого можно призвать, и кто соответствует всем необходимым требованиям. Все, кто не должен получать повестки, — не должны их получить.

При этом Шадаев отметил, что сейчас идет весенний призыв и в его ходе системных проблем с отсрочками нет. Есть точечные проблемы, потому что «иногда списки вовремя не доезжают в отдельные военкоматы». Такие случаи разбираются в ручном режиме.

КОГДА ЭТО ЗАРАБОТАЕТ?

Сегодня ни о чем беспокоиться не надо. И каждый 15 минут проверять Госуслуги - тоже. Самый ранний срок запуска - осень этого года. И то не факт.

- Точные сроки запуска реестра будут определены после принятия закона. Но, скорее всего, запустить его в полном объёме можно будет не раньше начала очередного осеннего призыва на срочную службу.

О том, что раньше осени этого года система не будет запущена говорил и глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

КТО ЗАНИМАЕТСЯ РЕЕСТРОМ?

Задание дало Министерство обороны. Разрабатывает - Минцифры.

- Цель — систематизировать сведения о гражданах, стоящих на воинском учёте, и обеспечить их актуализацию в режиме онлайн.

То есть гражданам (и гражданочкам) не придется по каждому случаю носить в военкомат справки об изменении своего семейного положения, прописки, места работы, образования и так далее.

Более того, не придется это делать даже работодателю или образовательной организации. Они «смогут перейти на отправку ежегодных отчётов через Госуслуги».

ЧТО ПОКАЖУТ НА ГОСУСЛУГАХ?

В личный кабинет будет стекаться главная для пользователя информация в удобном для него виде:

- Каждый пользователь сможет проверить, в каком военкомате он стоит на учёте и есть ли у него право на отсрочку.

Само уведомление о том, что выписана повестка, тоже придёт в личный кабинет на Госуслугах. Но эту функцию можно отключить по желанию. — если только пользователь сам не отключит эту функцию. Но уведомления том, что против вас уже применяются какие-то ограничительные меры, приходить будут всегда - их отключить нельзя.

От ошибок, к сожалению, никто не застрахован. Но, будет возможность их оперативно исправлять:

- Если вдруг есть неточности, всегда можно прямо через портал подать заявление на их исправление.

ЕСЛИ ПРИШЛА ПОВЕСТКА, А У МЕНЯ ОТСРОЧКА?

Во-первых, такой пользователь просто не должен ее получить. Еще в процессе формирования списков, его фамилия должны быть исключена. Собственно, ради этого вся система и создается.

- Если вдруг повестка все же придёт, её можно будет обжаловать на Госуслугах и подтвердить своё право на отсрочку, приложив необходимые документы.

Обжаловать можно будет не только сами повестки, но и ограничительные меры, постановку на учёт и многое другое. Эти обращения будут рассматриваться в течение 5 дней.

КТО БУДЕТ РАЗБИРАТЬ ОШИБКИ?

Не военком, и это уже важно. Все обращения и обжалования будут направляться в региональную призывную комиссию. Такие возглавляют глава региона.

- Со всеми региональными призывными комиссиями Минцифры находится в контакте и будет индивидуально отрабатывать каждое такое обжалование. При этом у граждан также остаётся возможность защищать свои права в судебном порядке.

Кстати, если повестка пришла, а ты не можешь прийти в военкомат (заболел или в командировке), то можно будет сообщить об этом прямо на Госуслугах.

ЧТО ЗА АВТОМАТИЧЕСКАЯ ПОСТАНОВКА НА УЧЕТ?

Каждый мужчина должен встать на учет в военкомат. Как правило, если он достиг определенного возраста, переехал, или, например, получил гражданство. Для этого нужно было идти в военкомат, стоять в очередях, проходить комиссии, бегать из кабинета в кабинет. Все. Такого больше не будет.

- Законопроектом предусмотрена автоматическая постановка на воинский учёт. То есть без очной явки. После фиксации принятого решения в реестре информация о том, когда и где он поставлен на учёт, появится у пользователя в личном кабинете на Госуслугах. От пользователя потребуется только отследить изменения на портале и, если вдруг данные не обновятся, написать запрос.

СКАЗАНО

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков:

«Речь идет о том, что мы должны упорядочить систему учета и призыва тех, кто должен служить в армии. Это конституционная обязанность граждан. Когда началась СВО, мы с вами увидели, что местами у нас в военкоматах много бардака.»