Первый человек в мире умер от птичьего гриппа H3N8: грозит ли России новая эпидемия

Заражения в ближайшем кругу общения женщины не нашли Фото: REUTERS

Как сообщают зарубежные СМИ со ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения, в Китае от птичьего гриппа H3N8 умерла 56-летняя женщина из провинции Гуандун. И это первый известный случай смерти человека от этого варианта птичьего гриппа.

В официальном пресс-релизе ВОЗ по ситуации с распространением птичьего гриппа H3N8 в Китае, разосланном представителям СМИ по электронной почте, сообщается, что 27 марта 2023 года Национальная комиссия здравоохранения Китая проинформировала ВОЗ о подтвержденном случае заражения человека вирусом птичьего гриппа A (H3N8). И это был третий зарегистрированный случай заражения человека этим вирусом. Предыдущие два человека тоже заразились в Китае, но выжили.

56-летняя женщина из провинции Гуандун, у которой заболевание началось 22 февраля 2023 года, действительно скончалась 16 марта 2023 года. Она была госпитализирована с тяжелой пневмонией 3 марта 2023 года. Спасти женщину не удалось, у нее было множество сопутствующих заболеваний.

ВОЗ сообщает, что было проведено эпидемиологическое расследование и отслеживание тесных контактов. Заражения в ближайшем кругу общения женщины не нашли. Также удалось установить, что вокруг дома женщины было «присутствие диких птиц» и она контактировала и с домашней птицей, - возможными источниками вируса. Взяли образцы и вокруг дома женщины, и на рынке живой птицы, куда дама ходила за продуктами. Образцы были положительными на грипп A (H3), так сказать, общую ветвь вируса, в которую входит и H3N8.

- Исходя из имеющейся информации, представляется, что этот вирус не обладает способностью легко передаваться от человека к человеку, и поэтому риск его распространения среди людей на национальном, региональном и международном уровнях считается низким, - говорится в релизе ВОЗ.

- Самое главное, что этот вирус действительно очень слабо передается от человека к человеку, - рассказал KP.RU вирусолог Анатолий Альтштейн. – Тут нужна очень высокая доза. Тесный контакт проживающих вместе людей. Такого рода вирусы опасны для человека, который заразился, но они, скорее всего, не могут быть причиной эпидемии, которая распространяется, как пожар. Я думаю, что будет так, как уже происходило: отдельные вспышки птичьего гриппа. Но если разовьется эпидемия, то это будет очень страшно.

- ВОЗ сообщает, что H3N8 встречается в межвидовой передаче у собак и лошадей, это может как-то поспособствовать тому, что штамм будет осваивать новые популяции?

- При большой дозе заразить можно любым штаммом, даст ли он сильное заболевание или абортивную, скрытую инфекцию, - это другой вопрос. Но я бы не сказал, что есть какие-то основания полагать, что этот вариант птичьего гриппа передастся еще и собакам, и лошадям и начнет среди них распространятся.